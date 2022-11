Camacho exige a la Policía que "no proteja a grupos de choque del MAS" en Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se trasladó este viernes hasta el Comando Departamental de la Policía para exigir al coronel Jhonny Chávez que cese la violencia de los verdeolivo hacia los cívicos.



"No podemos ver a una policía resguardando a los masistas, la policía es para defender al pueblo. No podemos vivir en una confrontación, debemos saber que tenemos un apoyo, no tener una policía que está obedeciendo las órdenes del partido de gobierno", reclamó Camacho.



Por su parte, el Comandante del verdeolivo, respondió que lo único que hace la institución es cumplir con la prevención para que el conflicto no se agudice. "Lo único que hacemos es contener, mantenerse al centro y evitar que ambos sectores se produzcan lesiones. Cualquier situación va a ser investigada. Pido públicamente que bajemos la tensión", dijo Chávez.



Asimismo, pidió a los ciudadanos bajar la tensión en el segundo anillo y dejar trabajar a las unidades investigativas de la policía, que -según dijo- son para dar cumplimiento a los requerimientos fiscales y otros.



Esta mañana m Una marcha de afines al partido de Gobierno recorrió varias calles del centro levantando a la fuerza los puntos de vigilia por el censo 2023. Hubo agresiones, gasificación y mucha violencia.



Cerca de mediodía, grupos de jóvenes se reunieron en el sector de la rotonda del Chiriguano y tomaron esa rotonda y luego fueron a la sede de campesinos para tomar sus instalaciones. Los jóvenes señalaron que ese lugar era utilizado por los sectores del MAS para organizarse y proveerse de petardos y palos.



Bomberos llegó a la zona para apagar el fuego. La Policía fue rebasada.



Santa Cruz cumple 21 días de paro indefinido exigiendo censo en 2023 y hoy se vivió una jornada violenta luego de que una marcha de sectores afines al MAS generó enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad.