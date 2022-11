Jornada violenta en Santa Cruz, policías gasifican para resguardar la COD y cívicos vigilan el INE

La violencia se apoderó de la ciudad de Santa Cruz. Los policías gasifican alrededor de las instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD) para evitar que sea quemada. En otro punto de la urbe cruceña, los cívicos llegaron para hacer la toma pacífica del Instituto Nacional de Estadística (INE).



Motoqueros y personas con pasamontañas, con el rostro cubierto con pañoletas y gorras llegaron a instalaciones de la COD entre las 15:55 y las 16:00 horas. Ingresaron al lugar con palos, rompieron vidrios entraron a las diferentes oficinas y se llevaron documentos, una televisión plasma y otros materiales.



Minutos más tarde, la Policía llegó al lugar y empezó a gasificar. Tomaron la calle Bolívar y Rene Moreno en la que se encuentra la COD, luego tomaron el resto de las arterias alrededor de esta institución. Ahí, los efectivos del orden encontraron a una persona con material para bombas molotov y la arrestaron.



Luego, la Policía abandonó el sitio a las 17:53. Esto fue aprovechado por las personas y retomaron la COD. El conflicto se extendió hasta las instalaciones de ENTEL, cerca de la COD, personas con gorras y el rostro cubierto apedrearon el sitio.



Al mismo tiempo, pero en el Segundo Anillo, una marcha de personas llegó hasta los predios del INE Santa Cruz. Ahí se limitaron a protestar y a pedir censo 2023. "Nosotros no quemamos nada, esta es una toma pacífica", reclamaron algunos ciudadanos.



Más tarde, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) arrestó a otro ciudadano en el INE. Según el medio Periodismo Somos Todos se reportó al menos 15 personas arrestadas



En un video que circula en las redes la UTOP arremetió con violencia contra un joven al que arrestaron. Lo abordaron con la moto, lo redujeron con tres golpes con una de sus armas y lo golpearon.



Después de la quema de la "Federación Sindical Única de Trabajadores Apiaguaiki Tumpa del Departamento de Santa Cruz". A las 16:40, miembros de la UTOP llegó al sitio y fueron increpados por vecinos.



"¿Por qué agreden a su pueblo, si se supone que deben cuidarnos?", "es gente que está pagada por el ministro de Gobierno", "Ustedes se deben al pueblo, no a un partido político", "Esta lucha es de todos o ustedes ¿acaso no son del pueblo?" "Defiendan a su pueblo, pedimos lo justo", fueron las frases de los ciudadanos que increparon a los efectivos.



Los policías se limitaron a quedarse en sus motocicletas. Entretanto, los bomberos pidieron a las personas que se retiren del lugar porque estaban reventando juegos artificiales al interior de la federación.



El Alcalde de La Paz, Iván Arias, llamó a deponer estas actitudes violentas a través de su cuenta de Twitter. "Abramos el diálogo urgente!! Los violentos están refregándose las manos con la sangre y dolor que generan sus acciones de odio, venganza y desprecio por la vida. No les demos alas a estos incendiarios porque quieren zapatear sobre las cenizas de la patria destruida que no aman".