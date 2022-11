Tuto asegura que el Gobierno pone una trampa para no repartir escaños en 2025 

El expresidente Jorge Quiroga señaló hoy que una sentencia constitucional emitida en 2001 señala que la repartición de escaños no se puede hacer con resultados preliminares. A raíz de esta situación, Quiroga considera que el Gobierno pone una trampa porque solamente ofrece la redistribución de recursos en septiembre de 2024.



“Cuando en mi gestión presidencial se realizó el censo, el último bien hecho, en septiembre de 2001, el Congreso realizó una consulta al Tribunal Constitucional que respondió en la resolución 001/2001. Los resultados preliminares se conocieron no en seis sino en dos meses, hace mucho tiempo y tecnología atrás, la consulta fue si se podía hacer escaños, porque la convocatoria fue el 16 de noviembre de 2001 es decir seis meses antes, con resultados preliminares, y la respuesta fue que no, debían ser resultados finales. Los mismos que estuvieron listos en abril de 2002. Con ellos, siete meses después del censo, repartimos los recursos y los escaños”, señaló, citado por El Deber.



El presidente Luis Arce anunció ayer que el censo se realizará el 23 de marzo de 2024 y que hasta septiembre se hará la repartición de los recursos.



“Llama mucho la atención que, como dijo el presidente, que se haga con los resultados preliminares. Esto es algo medular, tiene que haber resultados finales para hacer una ley de redistribución de escaños, donde la gente tenga la representación que merece: Una persona un voto es la consigna, las ciudades deberán subir su representación, Santa Cruz pasará al menos de 28 a 31 a 33, depende de la fórmula que apliques”, añadió.