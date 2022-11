Arce promulga decreto del censo 2024 y cabildo define medidas hoy

El presidente Luis Arce promulgó anoche el Decreto Supremo 4824 que fija el Censo Nacional de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y determina la distribución de los recursos de coparticipación en septiembre del mismo año, con los datos preliminares de la encuesta.

La norma, que fue anunciada por el primer mandatario el pasado viernes en la noche, será sometida hoy a análisis en el cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que definirá si se acepta o rechaza el decreto y si se mantiene o no el paro indefinido, que hoy cumple 23 días.

El anuncio de la nueva fecha del censo fue cuestionado previamente por cívicos, colectivos y políticos, quienes calificaron de insuficiente la medida y pidieron que se incluya en la norma el tema de la redistribución de escaños y el pacto fiscal.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó, en horas de la tarde, que el mensaje presidencial no ofrece “ningún tipo de garantías” y solicitó un decreto firmado, en el que se garantice que los resultados del Censo de Población y Vivienda posibiliten un padrón electoral saneado y una nueva redistribución de escaños en las elecciones generales del 2025.

“Es un compromiso superficial. El presidente no ha clarificado nada. Lo más importante que siempre hemos dicho son los resultados. No nos garantizan esos resultados parciales. No queremos ser engañados una vez más. Tiene que aclarar la distribución parlamentaria, la cartografía. La protección de la democracia por medio de un padrón limpio”, dijo Calvo.

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, dijo que el mensaje del presidente “no convence” y que el cabildo definirá acciones más radicales.



“Nos ratificamos como Comité de Movilizaciones en apoyo al rector y comité interinstitucional. Vamos ir al cabildo para exigir que no se levante el paro mientras no haya censo 2023. Qué debemos hacer, tomar medidas radicales”, dijo Vargas.

Cabildo



Santa Cruz cumple hoy su día 23 de paro indefinido y tomará definiciones en el “gran cabildo”, que se realizará este domingo en el Cristo Redentor desde las 18:00.

El cívico Rómulo Calvo señaló que las preguntas que se pondrán a consideración de la población estarán relacionadas al futuro de la movilización.



“Lo importante es que la población cruceña defina el rumbo que vamos a seguir tomando”, dijo Calvo.

Vargas afirmó que el paro continúa, mientras el cabildo no defina otro camino.

En Cochabamba también se convocó a un cabildo en la plaza de Las Banderas desde las 18:00, informó el activista Omar Sánchez. La movilización será para respaldar el paro cruceño y pedir censo en2023.

Huelgas

El piquete de huelga del Conade en La Paz cumplió su cuarto día y uno nuevo se instaló en Oruro.

El dirigente del Conade Manuel Morales indicó que el anuncio del presidente debe plasmarse en un decreto o una ley que tome en cuenta no solo datos preliminares del censo, sino datos finales, como dice la Constitución.

Tuto y Mesa piden garantías del censo

Tras el anuncio oficial de que el Censo se desarrollará en marzo del 2024, el expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga alertó que el Gobierno se comprometió a redistribuir recursos hasta septiembre de ese año, pero no así escaños, para las elecciones del 2025.

El expresidente de Bolivia y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, sostuvo que Arce, no garantizan un padrón electoral saneado, circunscripciones ni escaños parlamentarios.