Tras 8 días, diputados levantan huelga de hambre y presentan proyecto de ley sobre el censo

Los diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Lissa Claros, María José Salazar y Miguel Roca decidieron este lunes levantar la huelga de hambre que exigía censo 2023, instalado hace ocho días en el salón multipropósito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Presentaron un proyecto de ley.



Salazar sostuvo que la lucha por el censo se trasladará nuevamente a las calles para insistir que ese proceso se ejecute en 2023 y no en 2024, como ha decretado el presidente Luis Arce.



Informó que durante esta jornada los tres asambleístas tuvieron que recibir inyecciones porque a poco más de una semana de la medida extrema de la huelga de hambre su estado de salud se había deteriorado.



"Hoy (lunes) nos sentimos muy mal, el doctor tuvo que venir a ponernos inyecciones porque estábamos mal. En ese sentido creo que se entiende lo que dijo mi colega Lissa Claros que hoy levantamos la huelga de hambre porque estamos presentando este proyecto de ley. Volvemos a nuestras regiones a seguir luchando en las calles y en coordinación obviamente con el comité cívico", declaró Salazar.



Por su parte, Roca sostuvo que fueron días muy duros, pero gracias al apoyo que recibieron desde diferentes sectores pudieron sobrellevar el ayuno voluntario al que se sometieron.



"Este sacrificio lo hemos hecho para concientizar a la población boliviana que lo que está en juego es la democracia", afirmó Roca.



Claros dijo que no perdieron la lucha en absoluto, más bien ganaron dignidad, recuperaron las calles como espacios de lucha. Advirtió al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, que activarán acciones de fiscalización.



"Señor (Luis) Arce, si piensa que nos ha vencido, no nos ha vencido, carajo. Ahora vamos a luchar. Como no nos ha escuchado aquí, ahora señor Jerges (Mercado) nos va ver todo el año como la horma de sus zapatos del parlamento", anunció Claros.



Los tres parlamentarios levantaron la medida de presión en presencia del líder de CC y expresidente, Carlos Mesa, quien explicó que el proyecto de ley que presentan, como bancada, es un complemento al remitido la semana pasada que fija la fecha del censo de Población y Vivienda en la tercera semana de octubre de 2023.



"Hoy presentamos a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley ampliado que complementa y que creemos da una oportunidad definitiva a las necesidades del país, al pedido y clamor de Santa Cruz, de Bolivia, porque la voz de Santa Cruz habló a nombre de Bolivia de un censo de población y vivienda", declaró Mesa.



El líder de CC explicó que los datos preliminares que ofrece el Gobierno, para dar solución al conflicto del censo, no darán fiabilidad al tema de la redistribución de los escaños que es uno de los puntos claves para llegar a las elecciones nacionales del 2025.



"Para tener los resultados finales, digamos en junio de 2024 como fecha límite, se requiere hacer un censo en los últimos meses del 2023", complementó Mesa.