Calvo: Santa Cruz buscará mecanimos de autodeterminación

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó este lunes que la comisión constitucional cruceña, que revisará la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano, buscará mecanismos de autodeterminación para esta región, luego de que el Gobierno no escuchó las demandas presentadas.

"(El Gobierno) no nos toma en cuenta como parte de un Estado, entonces nosotros, los cruceños, tenemos que buscar mecanismos de poder ver la forma de buscar nuestro futuro con las políticas que sean necesarias, para todos los cruceños y bolivianos que viven en Santa Cruz (...) Vamos a formar una comisión por medio del comité cívico para buscar nuestros mecanismos, vamos a buscar la forma de autodeterminarnos", explicó Calvo a Unitel.

El domingo se desarrolló un cabildo en Santa Cruz para definir su posición respecto a la definición de la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda, que, según estableció el Gobierno, será el 23 de marzo de 2024.

Santa Cruz cumple este lunes su vigésimo cuarto día de paro indefinido para exigir al Gobierno que el censo se desarrolle en 2023, pero ese pedido no fue escuchado, luego de haber concluido el trabajo de una comisión técnica, de la que Santa Cruz y otros tres departamentos se alejaron.

En el cabildo del domingo se aprobaron cinco decisiones. Una de las consultas a la ciudadanía fue si quería "delegar al Comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que revise la futura relación política de Santa Cruz con Bolivia".

En criterio de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, esa pregunta es "llamativa", aunque indicó que no se entiende su alcance.

"No quisiera adelantarme a lo que se ha querido decir con lo de ayer, en realidad no se ha precisado si se refiere a federalismo o a otra cosa, simplemente se ha señalado de que se va a revisar la relación de Santa Cruz con el Estado. Me imagino que las personas que han anunciado esto podrán precisar al pueblo boliviano", afirmó Prada.

En todo caso, Calvo anunció que ya se conformará esa comisión constitucional por considerar que el Estado boliviano no escucha a Santa Cruz. Afirmó que a esa región la tuvo aislada, sometida a la fuerza y castigada al quitarle combustible y gas durante el paro indefinido que cumple.

"Creo que es el momento y vamos a conformar una comisión para iniciar en 72 horas y buscar mecanismos para poder en esta relación de los bolivianos y los que viven en Santa Cruz. Creemos que estamos disconformes con el trato desigual que tenemos", sostuvo el líder cívico.