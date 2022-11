Cinco regiones del país son afectadas por la sequía; comunarios claman por lluvia

El viceministerio de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó hoy que al menos en cinco regiones del país no se registran lluvias. Comunarios de algunos municipios se organizan en jornadas de oración para pedir que se produzcan precipitaciones pluviales.



"A excepción de Beni y Pando, que no han reportado en los siete departamentos. En algunos municipios si han reportado, el departamento con mayor afectación de sequía es el de Tarija por la zona del Chacho, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca", dijo Calvimontes a los periodistas.



La temporada de lluvias debió haber iniciado en noviembre para extenderse hasta marzo del año próximo. Sin embargo, hasta ahora no se ha registrado precipitaciones pluviales en varios municipios.



La autoridad aclaró que las lluvias ya se registraron en algunos lugares, como en el Chaco Chuquisaqueño donde el fin de semana hubo intensas lluvias. Algo similar sucedió en los sectores que sufren de sequía en Tarija y Chuquisaca, también se registró precipitaciones en Santa Cruz.



Según el director general del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Hugo Mamani, las lluvias se retrasarán este año debido al fenómeno climatológico de la Niña. Dijo además que las precipitaciones se registrarán no como en años anteriores, sino será con menor intensidad.



Calvimontes afirmó que la sequía y la falta de lluvias se asocian al debilitamiento de la capa de ozono, el calentamiento de la tierra y el fenómeno de la Niña. Estos cambios climáticos hicieron que la sequía, heladas, granizadas y las lluvias cambien su comportamiento.



Aunque para Calvimontes, la preocupación es la intensidad de las precipitaciones. "El periodo de sequía ya está pasando y nuestro temor de que las lluvias vengan ahora con mucha intensidad y nos origine el desborde de los ríos y las inundaciones", manifestó.



En un video del periodista Fernando Cortez, se observa cómo los pobladores de Collana, Tolar, claman por un poco de lluvia. Postrados de rodillas, con las manos abiertas hacia el cielo y los ojos cerrados, los comunarios piden por un poco de agua.



"Hoy, mañana o pasado, te pedimos que nos envíes un aguacero, amado padre. Necesitamos de tu poder, de tu unión, estamos en tus manos, en estos días señor", clama uno de los campesinos.



En el video se observa cómo la región del Altiplano está seca por falta de agua.



En otro municipio del departamento de La Paz, Manco Kapac también se sufre de sequía. Los sembradíos de papa, haba y maíz se van secando día a día por falta de lluvias. Según la Red Uno, el miércoles realizarán una jornada de oración para pedir que se registren precipitaciones pluviales.



Embalses a menos de la mitad



El interventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Bladimir Iraizos,



Informó la semana pasada que los 10 embalses de agua que administran se encuentran al 45% de capacidad y que el líquido elemento alcanzará hasta enero 2023, en caso de que no lloviese.



Asimismo, explicó que, si no se registran lluvias, distribuirán el líquido vital de manera equitativa a través de las interconexiones entre represas. Informó también que existen pozos de los que bombearán agua para La Paz.



Por ese motivo, se activó la campaña educativa "¿Y tú cómo cuidas el agua?", que pretende concientizar el uso y reciclaje del agua.