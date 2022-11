Defensoría registra 42 vulneraciones de derechos en conflicto por el censo

La Defensoría del Pueblo detectó 42 vulneraciones de derechos humanos en los hechos violentos que sucedieron en el marco de los 23 días del paro indefinido en Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, que exige que el censo se realice en 2023, aunque el Gobierno ya determinó que será en marzo de 2024.



La Defensoría condenó, a través de un comunicado, todos los “actos de violencia” registrados durante la huelga indefinida, como “ataques a la prensa, agresiones físicas, violaciones sexuales, asesinatos” y el incendio y saqueo de instituciones, como la Central Obrera Departamental y la federación de campesinos de esa región.



“La Defensoría del Pueblo exhorta a todos los movilizados a precautelar la seguridad de niños, adolescentes, mujeres en gestación, personas adultas mayores, personas con discapacidad, a no exponerlos a situaciones que pueden vulnerar sus derechos y causarles daños irreversibles”, indica en el boletín.



Además, pide “frenar la violencia” para evitar la confrontación y que se practique “la tolerancia y el diálogo” para construir nuevas soluciones en un momento en el que “urge pacificar mediante respuestas efectivas” por parte del Estado, que es garante de “la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos”. También solicitó investigar y sancionar los delitos.



Santa Cruz ingresó en un paro indefinido hace 23 días, en los que la ciudadanía bloquea las vías para exigir al Gobierno de Luis Arce que el censo se postergue para 2023 y no para 2024.



Hubo varios intentos de diálogo, pero no se logró un acuerdo, por lo que se realizó una reunión técnica en Trinidad. En esta se definió que el censo podría ser entre marzo y abril de 2024.