Paro en Santa Cruz continúa hasta que liberen a todos los detenidos

El multitudinario cabildo de Santa Cruz por el censo decidió anoche mantener el paro por 72 horas hasta que los 20 detenidos en las protestas sean liberados.



Además, la asamblea determinó pedir a los otros departamentos que se sumen a las protestas para que los resultados del censo sean aplicados antes de las elecciones de 2025 y que la Asamblea Legislativa Plurinacional promueva una ley que garantice estas peticiones.



En un mensaje corto y pregrabado, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, realizó cinco preguntas que fueron respondidas con un “sí”, lo que hizo retumbar la zona del Cristo Redentor, donde se aglomeraron cientos de miles de personas.



“Honrando el sacrificio de todos, exigimos que el contenido del Decreto Supremo 4824 se formalice en una ley en la que debe incluir que la distribución de los recursos se realizará con los datos finales, no preliminares, y que la nueva cartografía electoral y distribución de escaños parlamentarios se realizarán antes de las elecciones del 2025”, dijo Calvo, a través de un video grabado desde su domicilio.



Las preguntas que hizo Calvo son las siguientes: “¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que, de manera inmediata, gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones 2025?; ¿están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que, en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?; ¿están todos de acuerdo en reclamar a los departamentos de Bolivia para que, en el marco de la unidad nacional, se unan en la lucha por la aplicación de los datos del censo antes de 2025?



Además, preguntó: ¿Están todos de acuerdo que, si en el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz? y ¿están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que, dentro de estas 72 horas, sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio a su derecho a la protesta y se garantice el fin de la represión policial contra el pueblo y sus dirigentes?”.



A todas ellas, la población respondió: “Sí”.



No hubo más oradores ni se difundieron detalles del proyecto de ley que los legisladores cruceños presentarán.



El gobernador Luis Fernando Camacho, que no estuvo en la testera, aseguró que el cabildo ya decidió y que no tiene ningún temor a las represalias por las determinaciones tomadas.



“Este es el pueblo y aquí se toman las decisiones. No hay temor, no hay miedo. Vamos a poner pecho a lo que venga. El paro continúa, lo que se resolvió en el cabildo se va a cumplir”, dijo.



El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, afirmó que se respetarán las decisiones del cabildo y que “no nos van a doblegar con el garrote, y la daga punzante del populismo”.



La pasada jornada, el presidente, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo 4824 que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y señala que sus resultados se aplicarán ese año para la redistribución de recursos económicos.

Protestas

Un grupo de personas protestó en el atrio papal del Cristo Redentor, donde se desarrolló el cabildo, porque al final se aceptó el censo 2024, cuando la consigna inicial era que la encuesta se realice el 2023.

Fiesta y rezos marcaron cabildo

Al menos seis cuadras alrededor del Cristo Redentor estaban repletas de gente en uno de los cabildos más multitudinarios que se vio en los últimos años.

Antes del acto central, se presentaron varias iglesias para rezar por “Santa Cruz y Bolivia” y también hubo grupos musicales. En las calles se vivió una fiesta de tamboritas y flamearon las banderas de la región oriental y la tricolor nacional, según reportaron medios de esa región.



El Gobierno no emitió declaraciones sobre las conclusiones del cabildo hasta el cierre de esta edición (23:00).

Gobierno: INE enviará resultados en diciembre

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó ayer que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE,) remitirá los resultados del Censo de Población y Vivienda al Tribunal Supremo Electoral hasta diciembre de 2024, para que de acuerdo a sus competencias y atribuciones redistribuya los escaños.



“Queremos anunciar que durante la gestión 2024, hasta diciembre, el Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística, remitirá los datos necesarios para que el Tribunal Supremo Electoral pueda proceder según su competencia, según su atribución y según el mandato Constitucional que se le otorga para la organización de los diferentes procesos electorales”, señaló Cusicanqui, en conferencia de prensa.



Aseveró que la redistribución es competencia directa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que el Gobierno mediante el INE tiene la responsabilidad de desarrollar un proceso censal técnico, profesional y de calidad para el beneficio de toda la población.



En contacto con Gigavisión, la vocal del TSE Dina Chuquimia aseveró que una vez que tengan los resultados finales.



“Una vez con los datos finales del INE vamos a pasar a ese análisis de los escaños, para lo cual se prevé un tiempo de trabajo de seis meses. Cuando tengamos el análisis técnico, vamos a remitir una propuesta de ley a la ALP para su aprobación”, dijo.