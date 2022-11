Tras plazo para liberar a detenidos, el TSJ afirma que los jueces no obedecen a cabildos

Tras el plazo de 72 horas para la liberación de detenidos en Santa Cruz por los hechos de violencia del 11 de noviembre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó que los jueces en el país no resuelven las causas por votos resolutivos de cabildos, congresos, ampliados, entre otros.



"Los jueces en el Estado Plurinacional de Bolivia se rigen por la Constitución y las normas y las leyes que rigen su actividad jurisdiccional. Los jueces no se rigen y no resuelven las causas y procesos que son de su conocimiento a través de votos resolutivos ya sea de asamblea, congreso, ampliado, cabildos, etcétera, provengan de donde provengan", remarcó.



Uno de pedidos del cabildo cruceño del 13 de noviembre fue la liberación de todos detenidos implicados en los hechos de violencia de la toma de las instalaciones de la Central Obrera Departamental (COD) y quema de la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz.



Al menos 17 aprehendidos por esos hechos aun aguardan su audiencia cautelar que defina su situación jurídica. Entre los delitos que pesan en su contra están: robo agravado y asociación delictuosa.



Torres ratificó que los jueces tienen que sujetarse "estrictamente" a la Constitución Política del Estado y las leyes, caso contrario, se estaría vulnerando la independencia del Órgano Judicial.



Los hechos de violencia de la pasada semana en la capital cruceña ocurrieron cuando se demandaba que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice en 2023.