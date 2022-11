Rómulo Calvo: "Si no nos escuchan vamos a iniciar acciones, ya sea por el camino al federalismo"

"El censo es un derecho, pero hemos dado un paso más allá con este cabildo", fue una de las expresiones del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ante una multitud de vecinos que se trasladó a su domicilio luego del cabildo. Exigían escuchar al líder cruceño tras quedar confudidos por el mensaje y las consultas realizadas en el Cristo Redentor la noche del domingo.

Calvo corroboró que se le dio un plazo de 72 al Gobierno para que libere a los jóvenes aprehendidos tras la represión policial. El cabildo también exigió una ley que garantice el censo y la distribución de recursos y escaños antes de 2025.

El presidente cívico demandó la "reacción" del resto de los departamentos del país en un esfuerzo conjunto en favor de la demanda por el censo, ya que la lucha es en beneficio de todos los bolivianos.

"Creo que es necesario ir por etapas, nosotros hemos desafiado al Gobierno diciéndole que si no nos escuchan vamos a tomar las acciones para iniciar el camino al federalismo, un Estado confederado o alguna forma que nos pueda librar del centralismo abusivo en el que estamos viviendo", manifestó el líder cívico. Ante esta explicación, fue aplaudido por los vecinos que se congregaron en las afueras de su casa.

Calvo permanece bajo arresto domiciliario y, por este motivo, no pudo asistir al Cabildo. Detalló que en caso de no tener respuestas del Gobierno de Luis Arce, se formará una comisión en el Comité Cívico con gente notable, abogados constitucionalistas y profesionales entendidos en la materia para trabajar en busca de una salida federalista para Santa Cruz.

Calvo expresó su emoción ante la respuesta de cruceños que acudieron al cabildo, ya que llenaron calles y avenidas para exigir el Censo 2023. Además, otros se trasladaron hasta su casa para buscar más respuestas a sus inquietudes ciudadanas.

"Mucha gente que no ha podido entender el mensaje, pero hoy día hemos dado el paso más importante para los cruceños, hemos desafiado a un Gobierno que no nos quiere, un Gobierno que nos ha demostrado en muchas oportunidades que los cruceños somos el patio trasero, que Santa Cruz no es reconocido como el verdadero aportante tanto a la economía como de la alimentación de Bolivia", enfatizó el líder cívico.

Denunció la represión policial del viernes y las aprehensiones ejecutadas en contra de ciudadanos movilizados y a los que la Policía reprimió, sin controlar a los grupos agresores.

Según Calvo, el malestar que siente Santa Cruz ante la actitud sorda del Gobierno, obliga a repensar la estrategia y, por eso, se plantea analizar la relación de Santa Cruz con el Estado. "Son palabras bastante fuertes, pero es una necesidad cuando no somos escuchados, cuando no valoran el sacrificio de 23 días en las calles buscando justamente que Bolivia cambie, que se nos pueda escuchar. (...) estamos peleando por esa gente que necesita carreteras, que quiere recursos en sus municipios para ejecutar obras", acotó.

"Santa Cruz no puede cargar solitario el peso de Bolivia. El plazo de 72 horas dispuesto en el cabildo se convierte en un llamado al resto del país para que ayude a cargar esta mochila pesada contra un socialismo que quiere de verdad convertirnos en una Cuba o una Venezuela", dijo el líder cívico.

"Vamos a cortar ese cordón umbilical que nos tiene retenido a un centralismo abusivo, no recibimos lo que damos. No reconocen nuestro esfuerzo", añadió.

Según Calvo, el pedido de incorporar en una ley la demanda censal responde a la pérdida de credibilidad del propio Gobierno. El censo inicialmente estaba fijado para noviembre de 2022, fue postergado mediante Decreto Supremo para 2024, lo que finalmente acabó movilizando a Santa Cruz con un paro indefinido.

"La gente quiere un censo 2023 incluyente que nos pueda dar los recursos, un nuevo padrón electoral para que 2025 no volvamos a las calles cuando haya un nuevo fraude, eso es lo más importante, por eso, pedimos que sea una ley para que tengamos garantías completas", dijo.

Calvo dijo que el cabildo de este domingo, 13 de noviembre, después de 23 días de paro indefinido, es el más grande de la historia de Bolivia.

"Gracias por estar aquí, la emoción es bastante fuerte, que esto nos mantenga unidos. No hemos ganado una guerra, estamos comenzando, porque la batalla va a continuar, lamentablemente, porque tenemos un Gobierno abusivo", concluyó y pidió mantener la firmeza ciudadana en los puntos de bloqueo.