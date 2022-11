Cívicos cruceños adelantan que tras las 72 horas de plazo el paro continúa

El Comité pro Santa Cruz no tiene intención de levantar el paro indefinido, luego que se cumplan las 72 horas de plazo que otorgó el cabildo para la liberación de sus detenidos y se apruebe una ley que garantice la distribución de recursos y la asignación de escaños.



"El paro indefinido continúa, de ninguna manera se ha mencionado levantarlo. Aun así (se cumplan las 72 horas), continúa, no hemos considerado levantar el paro", sostuvo el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.



Dijo que es una buena señal que existan sectores que se están sumando a la medida de Santa Cruz, aunque admitió que no son regiones en su conjunto, sino organizaciones muy específicas.



Añadió que después que se cumplan las 72 horas, evaluarán y analizarán cuál es la "relación con el "Estado", precisó que será respetando la Constitución Política del Estado y la unidad del país.



Este domingo, en un mensaje al momento de poner a consideración las cinco preguntas ante el cabildo, el presidente cívico Rómulo Calvo dijo que había sido un logro que el censo se realice en marco de 2024, asimismo, estableció el paro de 72 horas; sin embargo, después dijo que en ningún momento aceptó la fecha de realización del censo que fijó el Gobierno, pero además que el paro indefinido continuaba.