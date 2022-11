MAS presenta proyecto de ley para que asignación de escaños sea antes de 2025

La jefa de bancada de Santa Cruz del Movimiento al Socialismo, Deysi Choque, presentó un proyecto de ley para garantizar que antes de las elecciones de 2025 el Tribunal Supremo Electoral cuente con los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda para la asignación de escaños. En tanto que, el presidente de Diputados se abre a debatir todas las propuestas.



"Este proyecto de ley su objetivo general y especifico es que la redistribución de escaños se realice para las próximas elecciones (de 2025)", sostuvo Choque al hacer la presentación simbólica del proyecto de ley que este miércoles será formalizado.



Precisó que existe la necesidad de aclarar que desde el parlamento y Santa Cruz se elaboró el proyecto de ley, "para poder garantizar que una vez el INE tenga los resultados oficiales pase al Órgano Electoral para que el órgano Electoral basado en la ley 026 haga la distribución de escaños y serán ellos que preparen un proyecto de ley que retorne a la Asamblea Legislativa".



Choque estuvo acompañada por el jefe de bancada del MAS, Andrés Flores, que responden al ala renovadora. Sin embargo, al interior del oficialismo no existe una sola voz sobre si se aprobará o no una ley que garantice la distribución de recursos económicos con resultados finales y que la asignación de escaños se realice antes de los comicios.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, reiteró que recibirán todas las iniciativas ciudadanas sobre el Censo de Población y Vivienda para garantizar que este proceso se realice el 23 de marzo de 2024.



"Estamos recibiendo todas las iniciativas ciudadanas respecto al censo", en esa línea dijo que la propuesta del MAS es una iniciativa más entre otras que están llegando al Legislativo.



"Quiero decirles que hay el compromiso firme de tratar estos distintos proyectos que han llegado, siempre garantizando que se realice el 23 de marzo y los recursos se distribuyan oportunamente el 2024 y que el Órgano Electoral tenga la información oficial del censo", manifestó a los medios.



Mercado exhortó a los sectores movilizados a suspender sus medidas de presión para pacificar el país, en especial en aquellas regiones donde todavía se mantienen manifestaciones de diversa naturaleza.



"A todos los movilizados que depongamos las actitudes contrarias a la paz social. Iniciar el proceso de pacificación y desmovilización. Necesita volver a la senda de la paz", sostuvo.



El ala "evista" rechaza propuesta del MAS



El diputado Héctor Arce (MAS) rechazó la propuesta de su colega Choque, observó que se use a la bancada nacional del oficialismo, más aún en concordancia con la oposición. "No conocemos absolutamente nada. Ni Deysi Choque ni Andrés Flores pueden hablar a nombre de la bancada nacional de que el censo se va a aprobar a través de una ley".



"Si ellos coordinan con la derecha probablemente están haciendo a titulo personal. Nosotros no vamos aprestarnos a este juego, no vamos a viabilizar" a ningún proyecto de ley, sentenció el legislador.



Opositores de Creemos y CC trabajaron en otro proyecto



El proyecto de los legisladores de oposición por el departamento de Santa Cruz de Comunidad Ciudadana y Creemos en coordinación con el Comité por Santa Cruz y el Comité Interinstitucional trabajaron un proyecto de ley en el que se establece que el censo debe realizarse en 2023. Asimismo, que la entrega de resultados sea en el segundo semestre de 2024.



El Ejecutivo debe remitir los resultados del censo al Electoral en un plazo de un mes de la entrega de resultados por el INE; el Órgano Electoral debe hacer el saneamiento del padrón electoral y la redistribución de escaños para que sean aplicados en elecciones de 2025.