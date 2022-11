Camacho insiste en apuntar la lucha cruceña hacia el federalismo

El Gobernador Luis Fernando Camacho insistió este miércoles en apuntar el federalismo y afirmó que el planteamiento es para entregar el poder a las regiones y la gente.



"Nuestro planteamiento de federalismo, es por cosas como estas, porque necesitamos que el poder político esté en las regiones, mucho más cerca de la gente y de sus necesidades. Cuando planteamos federalismo es porque queremos que nadie, nunca más, tenga el poder de ocultarnos información imprescindible para nuestro desarrollo con un simple decreto. La única forma de acabar con el abuso de poder, es entregándole el poder a las regiones y a la gente, y quitándoselo a los políticos", escribió en su muro de Facebook el gobernador de Santa Cruz.



El gobernador recordó que hoy debería realizarse el Censo de Población y Vivienda, de acuerdo a un decreto supremo en el que el presidente Luis Arce declaró como prioridad nacional el empadronamiento, pero el mismo fue suspendido en el Consejo Nacional de Autonomías, toda vez que identificaron que el 2012 no se había realizado la actualización cartográfica



Esta determinación fue rechazada por Santa Cruz que decidió acatar un paro indefinido desde el 22 de octubre y que hasta la fecha continúa. El Presidente aprobó, el 12 de octubre el Decreto Supremo 4824 en el que fija la realización del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos a partir de septiembre del mismo año.



Los cívicos cruceños exigen que este último decreto sea elevado a rango de ley y especifique la distribución de recursos económicos y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE) distribuya los escaños parlamentarios. "Santa Cruz está en paro hace 26 días por esta lucha, no hay forma de no sentirme orgulloso de mi gente", agregó Camacho.



Este tema, para el expresidente Jaime Paz Zamora marca la línea para el fin del Estado Plurinacional de Bolivia y se pasará a una República Federal de Bolivia.



"El Cabildo de Santa Cruz del 13 de noviembre pasado marca el inicio del fin del Estado Plurinacional Boliviano. El segundo paso serán los resultados del Censo. Vamos hacia la República Federal de Bolivia", publicó el exmandatario en redes sociales.



Aunque el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz señaló que nunca hablaron de federalismo. Esta idea no es reciente, ese departamento maneja esa corriente desde hace mucho tiempo. En el cabildo de este pasado domingo esta idea volvió a retumbar ante el maltrato del Gobierno central.