Cuéllar sobre el paro indefinido: "No podemos ser ciegos, es momento de analizar el costo-beneficio"

La comisión técnica de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz pidió que se apruebe una ley para garantizar el censo y la aplicación de sus resultados y afirmó que es tiempo que el Comité Interinstitucional “evalúe” la continuidad del paro, porque ya se alargó mucho y la población está sintiendo sus efectos.

El cabildo del pasado domingo decidió seguir el paro al menos por 72 horas más, hasta que se liberen a los detenidos en las protestas y se garantice una ley para el censo. La primera condición ya se cumplió ayer y la segunda está en debate.

"Vamos a seguir acatando lo que se ha definido el Comité Interinstitucional, pero tampoco podemos ser ciegos, es el momento de repente de hacer un análisis objetivo de costo-beneficio. Creo que hasta el momento han sido más lo beneficios y ahora lo que se tiene que ver es cuál es el costo de seguir adelante", dijo Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm.

No obstante aclaró que la disposición de levantar o no las medidas de presión no es competencia de la universidad, que es una de las instituciones aglutinadas por el comité, sino que la deben hacer todos los actores que la conforman.

"Hay que ser objetivos, no hay que tenerle miedo a nadie y creo que es el momento también de hacer una reunión seria y objetiva en el pleno del comité. Nosotros somos una institución que formamos parte de ese comité, pero creo que es momento de convocar a todos los actores con carácter de urgencia y tomar una decisión", insistió.

Dijo que se hará consultas con los representantes de la comisión interinstitucional para ver el futuro de las medidas de presión.

"El pueblo necesita una respuesta, dejemos de lado esos trámites burocráticos para dar certeza al pueblo", dijo.

Jorge Santiesteban, miembro del comité técnico, dijo que los proyectos de ley sobre el censo deben ser unificados y tener un tratamiento urgente y acelerado en la Asamblea Legislativa.

"La ley debe garantizar el censo, segundo, que el 2024 tengamos los resultados oficiales del INE y que se haga rápido el proyecto de ley de distribución de escaños para el periodo 2025-2030", dijo.

Dijo que sí o sí debe aprobarse una ley porque es la única forma de garantizar el censo.