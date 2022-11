Legisladores "evistas" rechazan proyecto sobre el censo de "luchistas" y dicen que no corresponde una ley

Los legisladores del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) y afines a Evo Morales rechazaron el proyecto de ley sobre la reprogramación del Censo de Población y Vivienda que fue presentado por los asambleístas "luchistas", simpatizantes con el presidente del Estado Luis Arce. Además, indicaron que ninguno en los últimos 11 censos realizados en el país fue aprobado por ley.

"Desde 1831 se han realizado 11 censos, ninguno de los censos fue aprobado por una ley; por lo tanto, hoy no corresponde que el censo sea aprobado por una ley. Esa es una competencia privativa del nivel central, del Órgano Ejecutivo, para llevar adelante el censo en sus tres etapas: la etapa pre-censal, censal y post-censal; por tanto, no se requiere de ninguna ley", argumentó el diputado Héctor Arce.

La jornada pasada, a la cabeza del presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, los legisladores "luchistas" presentaron un proyecto de ley para garantizar que el Tribunal Supremo Electoral cuente con los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda para la asignación de escaños antes de lanzar la convocatoria de las elecciones de 2025.

"El proyecto habla de la redistribución de escaños (por los datos) del censo del 23 de marzo de 2024 y se garantiza el decreto emitido por el Presidente (para que) se dé cumplimiento y tiene tres ejes: la fecha la redistribución en septiembre, la entrega de datos por parte del INE al Órgano Electoral para que este órgano, de acuerdo a la norma, pueda rediseñar los escaños y distribuir a los datos del censo. No se está transgrediendo ni nos estamos saliendo del marco de la norma", argumentó la diputada jefa de Bancada del MAS en Santa Cruz, Deysi Choque.

Sin embargo, el diputado Arce, con una fotografía en mano, dijo que Choque y los demás no socializaron el proyecto de ley con los demás diputados y por eso lo rechazaron; acción que divisa una punga entre ambas facciones del oficialismo para llegar a acuerdos en la Cámara de Diputados.

"El proyecto de ley por el censo no ha sido socializado al interior de la bancada nacional, no es de nuestro conocimiento, no conocemos qué contiene esa ley. Por tanto, esta fotografía es la máxima expresión en la búsqueda de la derechización de nuestra organización política, esta fotografía es producto del pacto del acuerdo de los besos, abrazos y picos de hipocresía que se dieron (los 'renovadores'), a la cabeza de Andrés Flores, con las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos", denunció Arce.

El legislador del ala radical dijo que aprobar una ley implicaría quitarle la autoridad al presidente Arce; por lo que, por un principio básico ideológico, el proyecto presentado por sus colegas tiene que ser rechazado.

"Nuestra organización política del MAS no pacta y no pactará con prenvendalístas porque somos por convicción antiimperialistas, anticolonialistas, anticapitalistas esa es la naturaleza de nuestra esencia y espíritu", resaltó el diputado Arce.