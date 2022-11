MAS rechaza en el Senado tratar de urgencia la ley del censo

La Mayoría del MAS en el Senado rechazó este miércoles tratar como un tema urgente el proyecto de Ley Censo Nacional de Población y Vivienda 2023.

La Bancada de Creemos solicitó en la sesión ordinaria de hoy que se incluya este tratamiento, debido al paro de 26 días que cumple Santa Cruz para exigir censo 2023.

La legisladora Centa Rek exigió alterar el orden del día para debatir la iniciativa, que fue trabajada de forma conjunta ayer, en Santa Cruz. El pedido fue rechazado por la Bancada mayoritaria del MAS.

Después de 30 minutos de debate, la mayoría rechazó la modificación del orden del día, solo 13 votaton a favor, de los 18 que eran necesarios. Por esa razón, se continuó con la sesión, sin ninguna alteración, según El Deber.

"No es lo correcto, hay un proyecto de ley que está en agenda y ahora resulta que presentan otro, nos piden dispensación, no es lo correcto. Nos lo presentaron 09:18, cuando todavía no aprobamos ni el orden del día", dijo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.