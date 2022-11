El paro en Santa Cruz continúa y Cívicos se declaran en alerta por ley del Censo

El Comité Cívico pro Santa Cruz determinó este miércoles que el paro indefinido continuará en el departamento y se declaró en alerta respecto a lo que ocurra durante el tratamiento del proyecto del ley del Censo de Población y Vivienda.



El presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, fue quien hizo conocer la determinación asumida al cumplirse 26 días de la medida de presión que busca la realización de la encuesta nacional en octubre 2023.



Esta jornada también se cumplió el plazo de 72 horas que dio el cabildo del 13 de noviembre por la liberación de los detenidos, en diferentes circunstancias, durante las jornadas del paro indefinido en el departamento.



"Mantenemos el paro indefinido y también quedamos en alerta a lo que ocurra en el parlamento nacional respecto a la aprobación de la ley, acogiéndonos a las medidas de este especifico aspecto sean asumidas de manera coordinada con el Comité Interinstitucional", afirmó Calvo desde su domicilio.



Durante las últimas horas el Comité Interinstitucional de Santa Cruz presentó un anteproyecto de ley que fija que el Censo se debe realizar en octubre de 2023, la entrega de los resultados deben ser antes del tercer trimestre del 2024, entre otros aspectos.



El cívico cruceño agradeció la solidaridad de Potosí que activó un paro de 48 horas y además se sumaron diversos sectores, sin embargo, reconoció que no tuvo el apoyo del resto de las regiones del país.



"Respecto al resto de los departamentos de Bolivia, nos queda claro que sus prioridades son distintas y las respetamos, nosotros continuaremos", sostuvo.



Calvo también cuestionó al Gobierno por tener un "dogmatismo político de su lucha de razas" que en su criterio, "no funciona".



"Santa Cruz no es enemigo de Bolivia, Santa Cruz es Bolivia, es la síntesis de la bolivianidad", aseguró.



Diferentes autoridades del Gobierno instaron a los cívicos cruceños a levantar el paro indefinido tras haberse aprobado el Decreto Supremo 4824 que fija que el Censo se realizará el 23 de marzo de 2024 y que en base a resultados preliminares, se realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en septiembre de ese mismo año.