Tres legisladores del MAS posaron para una fotografía con la bandera del PS-1

Al menos tres legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) posaron con la bandera roja del Partido Socialista 1, la fotografía en la que aparecen circuló en las redes sociales luego que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, acusó al presidente del Estado, Luis Arce, de haber prohibido el uso de las banderas azules por las rojas.



El senador Rubén Gutiérrez, las diputadas Zulay Mamani y Estefanía Morales, del Movimiento al Socialismo, aparecen en la fotografía sujetando una bandera roja con la sigla del PS-1; alrededor de ellos está un grupo de cinco personas aproximadamente.



La diputada Estefanía Morales confirmó la veracidad de la imagen después de varios intentos de la ANF por tener su versión, dijo que la foto es del 4 de marzo, en un evento por el Día Internacional de la Mujer.



"Esta foto es de un grupo de personas que se nos acercaron para sacarse fotos, pero eso no tiene nada que ver con mi militancia. Yo soy militante del Movimiento al Socialismo, que si estuviera en otro partido, eso es falso", explicó la legisladora.



Precisó que este hecho no les generará ningún problema porque simplemente un grupo de jóvenes se acercaron con su bandera, dijo.



Este miércoles, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, cuestionó al presidente Luis Arce porque habría prohibido el uso de las banderas azules del partido gobernante, cuando la autoridad fue elegida con la sigla del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.



Asimismo, reprochó que el presidente estaría apuntando a enarbolar la bandera roja del PS-1, en consecuencia dijo que puede hacerlo, pero le pidió que sea "sincero" y no se cubra con el MAS.



Los colores del MAS-IPSP son el azul, negro y blanco. Estos colores acompañaron al entonces mandatario Evo Morales durante su gestión y también al actual presidente Luis Arce; sin embargo, éstos están dejando de aparecer con mayor frecuencia en los actos protocolares del mandatario.



El 15 de noviembre, ANF realizó una nota referente a este tema e hizo un recuento de los actos donde participa Arce y pudo verificar que los colores del partido político fueron desapareciendo.



Recientemente, militantes del MAS en la Asamblea Legislativa hicieron pública la división interna de este partido azul. Unos que respaldan a Evo Morales llamados "evistas" o "ala radical" y los que apoyan a Arce autodenominados "renovadores".



Pero hasta la fecha no se conocía quiénes se identificaban con el PS-1, del que según algunos legisladores el Presidente es partidario y en diferentes actos realizo homenaje al extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.



En el Legislativo también se escucha que hay legisladores que son de la línea del vicepresidente David Choquehuanca, pero aún no se identificaron.



Hoy, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo que el primer mandatario una vez que concluya su mandato tendrá derecho a irse con el partido político que quiera, pero que ahora debe responder al "instrumento político".



"Que culmine su gestión y él (Luis Arce) tiene la libertad de poder irse con cualquier otro partido a hacer su propio (partido). No le vamos a cuestionar", sostuvo, al manifestar que al haber sido elegido por la militancia del oficialismo "tiene que responder al MAS, porque él es presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, gracias al IPSP. Tenemos que coordinar", afirmó.