Censo: Cuéllar pide que entrega de resultados en septiembre de 2024 se refleje en una ley

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, ve con bueno ojos que Instituto Nacional de Estadística (INE) entregue los datos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en septiembre, pero la misma debe estar reflejada en una ley. La autoridad académica espera que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) pueda viabilizar este trabajo para que el paro indefinido se levante en Santa Cruz.

"Me parece bien que el Gobierno asegure que los datos se van a conocer el mes de septiembre, pero eso debe estar reflejado en una ley y eso es lo que en este momento se está buscando", explicó Cuellar en conferencia de prensa.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, afirmó este jueves que el INE remitirá los datos oficiales al TSE en septiembre de 2024 para que se concrete la nueva distribución de escaños de caras a las elecciones generales del 2025.

El 12 de noviembre, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó el Decreto Supremo 4824 que define la realización del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos con datos preliminares de la encuesta a partir de septiembre del mismo año.

Hasta el momento se informó que son al menos cinco proyectos de ley que los parlamentarios del oficialismo y de oposición presentaron para que el decreto del censo sea elevado a rango de ley.

Cuellar dijo que los resultados permitirán tener un padrón electoral actualizado, pero recordó al presidente del TSE que la Ley 026, en su artículo 98 y 99, establece que ellos deberían hacer una actualización permanente del padrón electoral.

"No es que el padrón se va a construir a partir del Censo de Población y Vivienda, pero sí va ayudar a transparentar este padrón electoral".

El 22 de octubre, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz inició un paro indefinido y hoy cumple 27 días. La medida de presión exige que el empadronamiento se realice lo antes posible para que los datos oficiales sean aplicados en los comicios electorales del 2025. En el cabildo del domingo pasado se determinó continuar con la medida hasta que el exista una ley que garantice el pedido.

"Ojalá que el Gobierno, a través de su bancada, viabilice (la aprobación de la ley) para dar una solución inmediata. No puede seguir el pueblo cruceño en un paro indefinido sacrificando el núcleo familiar, sus emprendimientos, hay un pueblo que está en las calles y no puede ser que el Gobierno no se sensibilice", dijo el rector.