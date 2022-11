El MAS obstaculiza tratamiento de ley censo 2023 en el Legislativo

El proyecto de ley del censo 2023 de la oposición sufre el primer tropiezo en las cámaras de Diputados y Senadores debido a que las presidencias y la mayoría oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS) negaron cambiar el orden del día para considerar el documento con urgencia y de esta manera desactivar el paro indefinido de Santa Cruz que este jueves ingresa en su 27º día.

La propuesta denominada Censo Nacional de Población y vivienda 2023 y Aplicación de sus Resultados, diseñada por los asambleístas nacionales de oposición y el comité Interinstitucional Impulsor del Censo, no causó el impacto que buscaban los opositores en sus homólogos del partido azul, que, pese a estar divididos, no respaldaron la iniciativa.

“No podíamos tratar en esta sesión camaral ese proyecto porque estaríamos vulnerando el reglamento de debates que es una ley. De acuerdo al reglamento de debates, toda ley tiene que ser tratada en la comisión respectiva y hoy recién se hicieron las comisiones y además que son varias leyes que tienen ser analizadas y debatidas en la comisión y que salga la que mejor responda a los intereses del país”, anunció el presidente de la cámara Baja, Jerjes Mercado.

Agregó que existe el compromiso de esa instancia legislativa de tratar el documento lo antes posibles, de sacar una ley que responda mejor a lo que la ciudadanía espera y “básicamente ratificar lo que ya se ha mencionado mediante decreto supremo: el censo va en 2024, pero lo más importante es que con los resultados del censo se va a aplicar la redistribución de ingresos a partir de septiembre de 2024 y se va a aplicar o enviar la información al Órgano Electoral para que puedan tomar las acciones correspondientes en miras a las elecciones de 2025”.

Senado

En la Cámara de Senadores, su presidente, Andrónico Rodríguez, manifestó que no se puede alterar el orden del día con un proyecto que fue presentado sin considerar el tiempo que se establece en el reglamento de debates.

La senadora por Creemos Centa Rek, ante el pleno, solicitó dispensación de trámite y voto de urgencia para el tratamiento del documento, pero no obtuvo los 2/3 requeridos.

“No es lo correcto. Hay un proyecto de ley que está en agenda y ahora resulta que presentan otro, nos piden dispensación. No es lo correcto”, argumentó Rodríguez. A lo que Rek indicó que “nuestro reglamento nos habilita para hacer este tipo de solicitudes en circunstancias donde hay urgencia y por lo tanto no se puede esperar ir por todos los conductos. Si Bolivia ingresa en una guerra, ¿vamos a esperar que vaya por comisiones? No es posible lo que se está haciendo. La insensibilidad de los senadores del MAS no ha permitido que se haga el cambio del orden del día”.

Disputa interna

El diputado Héctor Arce, del ala evista, refiere su correligionaria Deisy Choque pretendió incorporar este proyecto sin el consentimiento de la bancada del MAS.

“La señora Deisy Choque ha querido actuar de forma fraudulenta para incorporar esta ley en su tratamiento sin el conocimiento de nosotros (diputados). La pregunta es, señora Choque, ¿con quién ha pactado?”, cuestionó.

El pasado viernes, el presidente Luis Arce informó que, en base a recomendaciones de organismos internacionales y conclusiones de la mesa técnica, el censo se realizará el 23 de marzo de 2024 y seis meses después se procedería a la redistribución de ingresos.

Más divididos por las comisiones

Ayer la división en el Movimiento Al Socialismo (MAS) fue más evidente. El bloque renovador del partido azul volvió a asestar un golpe al grupo de “evistas” y conformó las comisiones según la lista aprobada por la bancada del oficialismo. Vanos fueron los intentos del ala radical por cambiar las designaciones.

“Hay un grupo que quiere manejar. Nosotros respetamos su opinión, pero nuestra línea es trabajar por nuestra gente, por nuestros hermanos. Queremos llevar proyectos a los diferentes departamentos a la cabeza de nuestros hermanos Lucho y David (Luis Arce y David Choquehuanca)”, declaró el diputado Adán Palacios.

Senador Flores dice que el MAS no rehuye debatir

El senador por el MAS, Luis Adolfo Flores, aclaró que no se rechazó el tratamiento de la propuesta de norma, sino más bien la dispensación de su tratamiento al no haber cumplido procedimientos que estipula el Reglamento General del ente Camaral.

El Reglamento General de la Cámara de Senadores en su artículo 80 inciso A) señala: “Correspondencia: Instalada la sesión por la Presidenta o Presidente, la Senadora Secretaria o Senador Secretario dará lectura a un resumen de la correspondencia oficial que hubiese sido presentada en Despacho de la Presidencia, hasta las 18:00 del día hábil anterior”.

Flores enfatizó que los parlamentarios del MAS en ambas Cámaras Legislativas están dispuestos al debate en torno a ésta y otras normativas, pero en las comisiones respectivas, en cumplimiento a la Carta Magna.

“Las comisiones tienen obligación de coordinar con el Ejecutivo, porque el censo es una actividad privativa del Órgano Ejecutivo; se tiene que tener un trabajo técnico, bien sustentado, porque estoy seguro de que ninguna comisión lo va a hacer a manera de ley. Por lo tanto, estamos dispuestos al debate, pero también creemos que hay que suspender definitivamente la medida de presión, porque podemos buscar un tipo de solución con todos los bolivianos, no solamente con Santa Cruz, sino con los nueve departamentos”, señaló.