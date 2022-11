El paro indefinido se mantiene en Santa Cruz hasta aprobar norma

Santa Cruz mantiene el paro indefinido y se declara en alerta ante el trabajo que se desarrolla en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), anunció el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

“Mantenemos el paro indefinido y quedamos en alerta ante lo que ocurre en el Parlamento nacional respecto a la aprobación de la ley, acogiéndonos a que las medidas sobre este aspecto específico sean asumidas de manera coordinada por este Comité Interinstitucional”, señaló Calvo en conferencia de prensa a la conclusión del día 26 de paro indefinido.

Este miércoles se cumplió el plazo de 72 horas que dio el cabildo del 13 de noviembre para la liberación de los detenidos, en diferentes circunstancias, durante las jornadas del paro indefinido en el departamento.

En las últimas horas fueron liberadas 15 personas por hechos de violencia de pasados días, específicamente el ataque a la Central Obrera Departamental (COD), la quema de la Federación de Campesinos de Santa Cruz.

Otras definiciones

El dirigente cívico también se refirió a las otras decisiones tomadas en el cabildo del pasado domingo.

Entre ellas, el tema del requerimiento de apoyo de los otros departamentos a la demanda de censo en 2023.

Expresó que en esta lucha se ha visto el apoyo de algunos departamentos, entre ellos, Potosí, que llevó adelante un paro de 48 horas. Además, agregó que al pedido se sumaron diversos sectores. “Respeto al resto de los departamentos de Bolivia, nos queda claro que sus prioridades son distintas y las respetamos; nosotros continuaremos”, aseguró.

Calvo denunció los aprestos totalitarios del Gobierno, que busca acallar al pueblo cruceño por pensar diferente al centralismo del MAS.

“El masismo en el poder no puede aceptar que en este territorio valoremos la vida, el trabajo y progreso. No admiten que seamos inclusivos con hechos y no con discursos. Su dogmatismo político no los deja entender que en este departamento su estrategia de lucha de razas no funciona porque estamos integrados desde hace muchas generaciones y que no discriminamos a nadie”, dijo.

Proyecto

Ayer, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, había pedido una reunión urgente del Comité Interinstitucional que impulsa el paro para analizar los “costos y beneficios” de continuar con la medida de presión.

Sin embargo, el encuentro no se dio, pero Cuéllar se reunió con Stello Cochamadinis, vicepresidente del Comité Cívico, quien demandó al rector a que la Uagrm elabore un proyecto de ley que “unifique” todas las propuestas —de Comunidad Ciudadana y Creemos— respecto al censo y su realización en octubre de 2023.

“Hay como cinco propuestas en el parlamento, pero creemos que es la universidad la que debe presentar un nuevo proyecto”, afirmó Cochamanidis.

Gobierno dice que no calificó a nadie de “separatistas”

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en una carta dirigida a Los Tiempos, asegura que el Gobierno nacional no ha emitido declaración alguna en que califique de “separatista” a ningún sector de Santa Cruz ni del país.

En la carta, Alcón también puntualiza que “tampoco veo en la nota de la edición de hoy de Los Tiempos a la que se refiere el mencionado titular se cite a algún miembro del Gobierno nacional que sustente la errónea mención de ‘separatistas’ en la portada”.

Sectores afines al Gobierno, como la Central Obrera Boliviana (COB), acusaron a los cívicos de Santa Cruz de “separatistas” porque levantaron nuevamente el debate sobre el tema del federalismo.