Mercado garantiza la aprobación de la ley del Censo y llama a levantar el paro indefinido

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, garantizó que se aprobará la ley del censo en la sesión de la Cámara Baja que está prevista para este lunes a las 17:00. Asimismo, pidió a los cruceños a levantar el paro indefinido que iniciaron el 22 de octubre.



"No hay ninguna razón para seguir movilizados y seguirán dándole cuerda algunos sectores violentos que se alimentan de las tensiones y de la violencia, volvamos a nuestras casas, este parlamentario está presente, la Cámara de (Diputados) pues garantiza que la ley va a salir en los próximos días y que el lunes será aprobada en la Cámara de Diputados", aseguró Mercado.



Esta posición va en contrarruta de una facción del MAS, la que está dirigida por el expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien acusó este viernes a través de su Twitter que hay algunos diputados de la corriente renovadora son "serviles" y "traidores" por promover una ley sobre el censo haciendo eco de la demanda opositora.



"Advertimos otra vez que algunos diputados serviles a órdenes de Tuto Quiroga, Mesa y Camacho al promover una ley de convocatoria y realización del censo ponen en duda la autoridad y atribuciones constitucionales del hermano presidente @LuchoXBolivia. No es renovación, es traición", escribió en la red social.



La mañana de este viernes, el presidente de la Comisión Mixta, Juan José Jauregui, informó que a su despacho llegó el proyecto de la agrupación política de Comunidad Ciudad (CC), Creemos y del Movimiento al Socialismo (MAS) y las mismas serán tratadas desde las 11:00 de este lunes para elaborar una sola propuesta la que será remitida a la Cámara de Diputados.



El presidente de la Cámara Baja informó que convocó a los legisladores a una sesión el lunes a las 17:00 para aprobar la ley, que será remitida a la Cámara de Senadores.



Explicó que la ley dará garantías y ratificará el Decreto Supremo 4824 que promulgó el presidente Luis Arce en el que garantiza el Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024 y para que los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE) sean entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en septiembre para la distribución de escaños.



El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Morenos (UAGRM), Vicente Cuellar, dijo que la propuesta será analizada porque ellos determinaron esta acción en un cabildo y la misma debe ser consultada.