Presidente de Diputados descarta debate sobre la fecha del censo y ratifica para 2024

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, descartó que este lunes se debata un proyecto de ley para que el censo se realice en 2023 y cuestionó el acuerdo que hizo el Comité Interinstitucional y la brigada parlamentaria de Santa Cruz para defender la fecha del empadronamiento. Aseguró que es una propuesta fuera de lugar.

En ese contexto, Mercado recordó que en el cabildo del 13 de noviembre los dirigentes cívicos cruceños aceptaron que el empadronamiento se desarrolle en 2024.

"Me parece una postura intransigente, porque en las comisiones técnicas ya se ha demostrado que no es factible hacerlo antes. Me parece que es una postura fuera de lugar porque en el cabildo se aceptó que sea en 2024", afirmó la autoridad legislativa en contacto con medios estatales.

El sábado, los legisladores de oposición sostuvieron una reunión con el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar. Al concluir señalaron que su principal objetivo es que el censo se ejecute el 2023, además de la redistribución de recursos y reasignación de escaños.

"Sabiendo que el ambiente es totalmente adverso, hoy se ha decidido mantener una unidad férrea en torno al censo 2023. En segundo lugar, el tema de los resultados, distribución de los recursos económicos como también el tema de la redistribución parlamentaria", manifestó Cuéllar.

La autoridad añadió que hasta la fecha recibieron al menos cinco proyectos de ley. Sin embargo, la norma presentada por el MAS está más avanzado, y se definió que esa propuesta sea analizada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, mientras que los otros aún deben pasar a comisiones.

"Hemos trabajado otra ley más precisa y que nos de las garantías que algunos movilizados piden, que el Decreto Supremo 4824 ya no se va modificar y que se garantice la redistribución de recursos y de escaños para las elecciones", explicó.

Aseguró que el documento reúne tres elementos importantes: ratifica el Decreto 4824 para realizar el censo en marzo de 2024, la distribución de recursos se hará a partir de septiembre del mismo año y que esos resultados serán aplicados en las elecciones de 2025.

A las 11:00 de este lunes, está previsto que la Comisión de Constitución analice el proyecto de ley del censo. Luego a partir de las 17:00, el pleno de la Cámara de Diputados tratará la propuesta remitida.