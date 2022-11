Primera lluvia en La Paz causa accidente con dos muertos y la caída de varios árboles

La intensa lluvia que se registró anoche en la ciudad de La Paz ocasionó un accidente de tránsito en la autopista que une a El Alto que dejó dos muertos, además de la caída de varios árboles en la zona Sur.

"Ha habido un vuelco de campana de un bus que estaba viniendo desde Cochabamba. Lamentamos el deceso de dos personas", afirmó un oficial de la Policía que junto a otros uniformados y bomberos rescataban a las víctimas.

El hecho ocurrió a las 20:30, aproximadamente, la flota de la empresa El Dorado llegaba desde Cochabamba. El chofer explicó que un automóvil particular que estaba adelante frenó bruscamente, por lo que también se vio obligado a realizar la misma maniobra, pero el motorizado resbaló porque la carretera estaba cubierta con granizo.

"Se ha resbalado la flota (sic). Estaba llegando de Cochabamba, un particular era el auto que esquivé, he frenado, he querido dominar y se ha venido, se ha resbalado", declaró el conductor a la red Bolivisión.

Unitel reportó la caída de un muro en la zona de Alto Obrajes a causa de que un vehículo impactó en el lugar. La Unidad de Bomberos también se hizo presente para controlar el hecho.

Por otra parte, las precipitaciones causaron estragos en la zona Sur, en la calle 8 y 13 de Calacoto cayeron varios árboles, Bomberos Voluntarios Santa Bárbara atendieron las llamadas de emergencia.

Posteriormente se trasladaron hasta la calle 9 de Irpavi y Mallasa donde también se reportaron la caída de varios árboles.