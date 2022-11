Calvo ratifica que el paro continúa: "El Gobierno nos demuestra que no quiere a Santa Cruz"

Tras la suspensión de la sesión para tratar en el pleno camaral el proyecto de ley del censo, el Presidente del Comité Cívico Cruceño, Rómulo Calvo arremetió contra el Gobierno de Luis Arce, a quien acusó de no tener intención de pacificar el país y ratificó que el paro en Santa Cruz continúa.



"Hemos tomado una decisión de revisar qué hacemos los cruceños en un país (Gobierno) que no nos quiere, con gobernadores que verdaderamente odian y no quieren que sigamos siendo el pilar fundamental de Bolivia por un gobierno que solo saca y no le da a su gente", dijo Calvo



Asimismo, cuestionó la falta de consensos para tratar una ley del Censo en la Asamblea Legislativa Plurinacional



"Señores diputados, está en sus manos, señor presidente de los Diputados, es un compromiso que lo ha hecho público, teníamos que tener hoy un consenso y no existe. Hay un compromiso de los tres poderes, donde definieron darle a Bolivia lo que corresponde y lo que está enmarcado en la ley", cuestionó.



Por otro lado, Calvo instó a los diputados de la oposición a vigilar y garantizar que la Ley del censo continúe su tratamiento.



"Quiero pedirles a nuestros diputados a que estén vigilantes, que no vaya a ser una trampa más, como están acostumbrados (los del partido del MAS) y quieran tomar decisiones entre ellos en contubernio. Nosotros le dimos el voto de confianza a ustedes porque no creemos en esos diputados que no representan a los cruceños, quédense vigilantes", afirmó Calvo.

Santa Cruz se encaminda así al día 32 del paro cívico que se instal en exigencia del Censo 2023 pero que actualmente no pretende levantarse hasta que exista una norma aprobada que garantice el tema de redistribución económica y electoral para septiembre de 2024.