La Cámara de Diputados suspende sesión de la ley del censo

A través de un comunicado, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), suspendió este lunes la sesión que había sido convocada para las 17.00, para tratar en el pleno camaral el proyecto de ley del censo, con miras de solucionar el conflicto que se vive especialmente en Santa Cruz.



"Se comunica a las diputadas y diputados que se suspende la 5° sesión ordinaria de la Cámara de Diútados convocada para el día de hoy lunes 21 de noviembre de 2022, a horas 17:00, toda vez que ningún proyeto de ley cuenta con su informe de comisión correspondidente", se lee en el comunicado que lleva la firma de Mercado.



El diputado potosino Juan José Tórrez, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), informó que a las 17:00 se hicieron presentes en el hemiciclo parlamentario diputados de la oposición, pero extrañamente no acudieron los diputados del oficialismo, como si ya tuvieran información de que no iba a haber la sesión respectiva.



Mercado "garantizó" la semana pasada que este lunes se iba a aprobar la ley del censo en la Cámara de Diputados, para dar garantías al departamento de Santa Cruz sobre el cronograma que se seguirá en el Censo Nacional de Población y Vivienda y el uso que se dará a sus resultados para la redistribución de recursos económicos y escaños a los departamentos.



Mercado dio las garantías para que Santa Cruz, que este lunes cumple su día 30 de paro indefinido para exigir que el censo se realice en 2023, suspenda la movilización que ya dejó pérdidas económicas millonarias.



Pasado el mediodía, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), advirtió que había un "escenario muy complicado" en el tratamiento de los tres proyectos de ley sobre el censo que llegaron a esa instancia legislativa.



"Debe entenderse que es un escenario muy complicado y, en consecuencia, no podemos subordinar decisiones simplemente a voluntades políticas, sino que estas decisiones deben tener la pertinencia y respaldo técnico fundamentalmente", sostuvo Jáuregui, quien indicó que parte de la comisión había hecho las consideraciones preliminares al tratamiento de los proyectos de leyes y que, para las 16:00, estaba previsto el análisis con el resto de los integrantes de la Comisión de Constitución.



Jáuregui dijo que había la esperanza de que se presentaría un informe al pleno camaral sobre los proyectos de ley, a las 17:00, pero con el comunicado de Mercado se descartó esa previsión.



Entre los tres proyectos de ley hay dos propuestas básicas. Una sustentada por el MAS, para que el censo se realice en 2024, en la línea del decreto supremo aprobado por el presidente Luis Arce; y otra respaldada por las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz, que fijan el empadronamiento censal para 2023.