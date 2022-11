Leonardo Loza perfila rechazo de la ley del Censo en el Senado

El senador Leonardo Loza (MAS) anticipó un eventual rechazo del proyecto de ley del Censo de Población y Vivienda y su devolución a la Cámara de Diputados.



"Si nos llega bajo cualquier circunstancia al Senado, como cámara revisora, derivaremos a la comisión, y la comisión preparará un informe o el pleno del Senado tendrá que decir: esta ley no corresponde y vamos a tener que devolvérselo a los hermanos diputados", sostuvo.



Loza forma parte de los legisladores leales al presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. El bloque rechaza el proyecto de ley sobre el censo que actualmente se debate en la Comisión de Constitución en Diputados.



Añadió que en torno al tema existen "grandes intereses políticos", que se pretende justificar la violencia, las muertes, la mentira y el engaño con la ley del censo, además poniendo en duda la autoridad del Gobierno.



Según el legislador si en esta oportunidad el Gobierno cede "mañana o pasado nos van a plantear dividir o fragmentar Bolivia". Insistió que el censo está garantizado", declaró en entrevista con Kawsachun Coca.



Evo Morales ha llamado a los legisladores a rechazar la norma porque pone en duda las facultades del Gobierno, asimismo, pidió que se respete el decreto supremo que fija para el 23 de marzo de 2024 el empadronamiento.



El vicepresidente del MAS, Gerardo García, deslizó que en el Senado no existen problemas como en Diputados al interior de la bancada del oficialismo.



Hasta el momento, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, no se manifestó sobre el proyecto de ley. este hecho podría constituirse en un obstáculo para avanzar el la aprobación de la norma.



La posición del MAS en el Senado es contraria a la del ala renovadora en Diputados, facción que impulsa la aprobación de una norma que ponga punto final a un paro indefinido en Santa Cruz.