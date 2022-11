Cívicos cruceños ratifican que el paro continúa y piden que se viabilice una ley para la realización del censo en 2024

Los representantes del Comité Cívico de Santa Cruz, informaron este miércoles que el paro en Santa Cruz continúa, afirmaron que no es técnicamente posible que el proceso censal se lleve a cabo en 2023 por lo que exigieron que se viabilice una ley para la realización del censo en 2024.



El rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Vicente Cuéllar, afirmó que el comité interinstitucional demostró que actualmente no es posible que de forma técnica el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023.



De esta manera el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, afirmó que los asambleístas de la oposición no tendrían excusas para seguir retrasando la aprobación de una ley del censo, ya el principal punto de desacuerdo en la comisión de constitución era la fecha de realización del proceso censal.



Nota en desarrollo....