Senador del MAS dice que se dará paso a una ley del censo si hay consenso con el Ejecutivo

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Luis Adolfo Flores sostuvo este miércoles que en la Cámara de Senadores se dará paso a una ley del Censo de Población y Vivienda siempre que haya consenso con el Órgano Ejecutivo, instancia que ya definió que el empadronamiento será el 23 de marzo de 2024.



"No estamos hablando que vamos a viabilizar (la ley), está abierto el debate todo conforme a la Constitución Política del Estado ¿no es cierto? Debemos ir paso a paso cumpliendo todo, y, si finalmente se aprueba consensuando con el (Órgano) Ejecutivo se tendrá que hacerlo, aunque nosotros percibimos, - algunos -, que no es necesario (una ley); pero si es para dar seguridad o para salir del laberinto, del compromiso que hicieron algunos dirigentes políticos a Santa Cruz, si es necesario, tenemos que hacer (una ley)", declaró Flores.



El parlamentario sostuvo que en el tema de la ley del censo hay toda una confusión porque nada está claro, por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, donde se comprometió a la aprobación de una normativa sin tomar en cuenta tiempos y procedimientos.



En ese marco, Flores calificó como una equivocación que Mercado haya comprometido aprobar la norma en 24 horas, debido a que el tratamiento de una ley tiene procedimientos y plazos, además tiene que ver mucho si la bancada mayoritaria está o no de acuerdo.



"La ley todavía va a tener procedimientos, va a tener procesos, debate si es que se aprueba y va tener su proceso de consulta al Ejecutivo, eso es lo que dice la Constitución. No es obligatoria una ley, no es necesaria (...) una ley, está el decreto y es competencia del Ejecutivo el censo", añadió.



El viceministro de Planificación, David Guachalla, ratificó que el censo se realizará en marzo de 2024 porque está técnicamente sustentado; y que el proyecto de ley que se tramita en el Legislativo solo analiza dos temas: la distribución de recursos económicos y escaños parlamentarios.



La senadora del MAS Patricia Arce sostuvo que una vez que el proyecto de ley sobre el censo se apruebe en la Cámara de Diputados recién llegará a la Cámara Alta y se darán el tiempo necesario para viabilizar o no.



"Estamos esperando que llegue (al Senado). La Cámara de Diputados es la que está tratando y una vez que se remite acá, nosotros nos vamos a dar el tiempo necesario para poder viabilizar o no", declaró.



Por su parte, el senador Leonardo Loza, que pertenece al ala dura del MAS, anticipó ayer un eventual rechazo del proyecto de ley del censo y su devolución a la Cámara de Diputados.



"Si nos llega bajo cualquier circunstancia al Senado, como cámara revisora, derivaremos a la comisión, y la comisión preparará un informe o el pleno del Senado tendrá que decir: esta ley no corresponde y vamos a tener que devolvérselo a los hermanos diputados", sostuvo.



Actualmente, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados trata tres proyectos de ley sobre el tema del censo, cada uno pertenece a cada fuerza política, MAS, CC y Creemos.



La noche de este miércoles, el Comité Interinstitucional tras una evaluación resolvió que el censo se realice el 2024, porque técnicamente ya no es posible que se ejecute el 2023 como habían planteado, pues día que pasa es un día menos en el cronograma que elaboró esa instancia.