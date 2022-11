Comisión busca redactar un proyecto de ley del censo, hay cuarto intermedio

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados busca redactar un solo proyecto de ley del censo, con miras a elaborar el informe y presentarlo ante el pleno camaral, según informó la tarde de este jueves el presidente de esa instancia, Juan José Jáuregui (MAS).



La sesión de la citada comisión entró en cuarto intermedio cerca de las 14:00 de esta jornada, por el lapso de una hora, para que los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas (MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos) sugieran la redacción del proyecto de norma.



"Estamos decretando un cuarto intermedio después de que hemos acordado cuál va a ser la modalidad de trabajo, vamos a ver la manera de poder armonizar los contenidos del proyecto, de buscar la dinámica y ruta que vamos a activar para buscar elementos de convergencia que nos permitan tener una sola iniciativa", declaró el Presidente de la Comisión de Constitución.



El pleno de la Cámara de Diputados fue convocado para las 18:00 de este jueves, para analizar el informe de las seis propuestas de ley del censo que llegaron, según la convocatoria.



No obstante, ahora los partidos con representación parlamentaria intentarán tener un solo proyecto de ley para presentar su informe.



Durante esta mañana, después de que la dirigencia de Santa Cruz resignó su demanda de censo para 2023 y dio paso a la determinación del Ejecutivo de que esta actividad se desarrolle en 2024, el MAS plantea la elaboración de un proyecto de ley que no establezca la fecha del censo, sino que se concentre en la redistribución de ingresos y escaños parlamentarios.



"Sería ideal (una nueva ley) buscar una redacción alternativa que recoja todas esas expectativas reflejadas en las tres iniciativas legislativas, ya no hay necesidad (de fijar fecha), y no tendría que existir porque ese habría sido uno de los escollos constitucionales que habríamos tenido que transitar y buscar una manera sutil de redactar sin la necesidad de estar distorsionando el régimen competencial" afirmó Jáuregui.



En Santa Cruz esperan la aprobación de la ley del censo para considerar la suspensión del paro indefinido que llevan y que hoy cumple su día 34.