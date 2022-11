Declaran cuarto intermedio hasta las 21:00 en la sesión para analizar informe de proyectos de ley del Censo

La Cámara de Diputados instaló este jueves en la tarde la octava sesión ordinaria del pleno camaral, para tratar el informe de las leyes del Censo, que fueron consideradas por la Comisión de Constitución.

A las 19:25, Mercado dijo que será una sesión "larga", debido a que se deberá tratar la ley del censo, por lo que pidió a los asambleístas ir a cenar para volver con energías para el tratamiento de la norma.



La sesión había sido convocada para las 18:00, pero aún no hay un informe sobre el proyecto de ley del censo de la citada comisión.



Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución, dijo en horas de la tarde que los jefes de bancada de los tres frentes políticos con representación buscaban redactar un solo informe, de los cerca de tres que estaban en consideración.



Hasta pasadas las 19:00, la sesión de la Comisión de Constitución no fue reinstalada. El diputado Patricio Mendoza (MAS) dijo que aún se hacían ajustes a la redacción final de la propuesta de normativa. Acotó que esperaba que la reunión se reanude en una hora más, por lo que el informe estaría en el pleno camaral en unas dos horas, o sea pasadas las 21:00.



No obstante, Mendoza advirtió que si el proyecto de ley conjunto repite lo establecido en el decreto supremo aprobado por el presidente Luis Arce, que fija el censo para el 23 de marzo de 2024, no se iba a apoyar la norma, debido a que el Legislativo no puede refrendar lo establecido por el Ejecutivo.



No obstante, sus colegas del MAS, entre ellos Jáuregui y Daisy Choque, advirtieron que la norma a aprobarse en el Legislativo no podía establecer otros aspectos que no estén contemplados en el decreto supremo de Arce.



Por su lado, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, reiteró que Santa Cruz, que cumple hoy su día 34 de paro indefinido, no levantará su protesta hasta que se apruebe la ley del censo.