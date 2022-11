Un eventual rechazo a la ley del censo en Diputados aplazaría nuevo tratamiento hasta 2023

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Juan José Jáuregui, advirtió este jueves que si el pleno de la Cámara de Diputados rechaza el tratamiento de la ley del Censo de Población y Vivienda y lo archiva, se tendrá que esperar hasta la próxima legislatura en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que haya una nueva iniciativa del mismo tenor; es decir, noviembre de 2023.



"Si en el pleno existe el respaldo (a la ley del censo), magnífico. Será aprobado y habremos concluido en Diputados y se remite al Senado; pero si en el pleno se rechaza, se archiva y se deja de lado la propuesta, y si tenemos la intención de hablar de lo mismo, tendríamos que esperar hasta el mes de noviembre de la gestión 2023", declaró Jáuregui.



La Comisión de Constitución está tratando tres proyectos de ley sobre el tema del censo después que se realizó al menos cinco cuartos intermedios en medio de un fuerte debate sobre modificar la fecha del censo; pero ahora que Santa Cruz aceptó que el censo se realice en 2024, se espera que salga un proyecto de ley para que se trate en el pleno de Diputados.



Sobre el mismo tenor, el dirigente alteño y abogado indígena, Roberto De La Cruz, llegó a la ALP advirtiendo sobre el mismo tema y sostuvo que sería una catástrofe si la Cámara de Diputados archiva el proyecto de ley sobre el censo.



"Si es que rechazan este proyecto de ley del censo de la Asamblea, ya no podrá existir otra oportunidad, se suspenderá hasta la próxima legislatura. ¿Eso quieren? Parece que el señor Evo Morales quiere que el país arda en llamas de fuego a eso están apuntando con este tipo de actos de posición política", sostuvo De La Cruz.



El dirigente pidió a los asambleístas nacionales aprobar una ley del Censo de Población y Vivienda, ya que Santa Cruz aceptó que la fecha sea en 2024. En su criterio, no hubo ganadores ni perdedores en el debate del censo que mantiene a los cruceños en un paro de 34 días.



El abogado indígena argumentó que la figura de no volver a tratar un proyecto de ley cuando es rechazado en una sesión legislativa está establecida en el reglamento de debate de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



En cambio, el diputado de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea señaló que es verdad que existe esa figura legislativa, pero que no es del todo catastrófico porque sí se puede presentar otra iniciativa con el mismo tema, aunque no con el mismo número de proyecto de ley.



"Lo que está mencionando (Juan José) Jáuregui es que un proyecto de ley específicamente, por ejemplo, de CC como está redactado y que ya tiene un numeral de PL, ese si se rechaza tiene que esperar una legislatura para un nuevo tratamiento; pero uno puede proponer cambiando y fusionando algunos artículos y presentar nuevamente", explicó Ormachea.



El parlamentario de oposición argumentó que las declaraciones del diputado develan las verdaderas intenciones del MAS de querer dilatar el tema de la ley del censo.



Para las 18:00 horas de este jueves está prevista la instalación de la sesión en la Cámara de Diputados para que la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral dé un informe sobre los seis proyectos de ley que ingresaron sobre el tema del censo.