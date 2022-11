El MAS considera que no es necesario aprobar una ley para la realización del Censo

En un duro pronunciamiento, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) volvió a insistir que no es necesario aprobar "ninguna" ley del Censo e instó a que el paro indefinido en Santa Cruz "muera y agonice sin que hayan conseguido nada".



El documento, publicado en la página de Facebook del partido, el MAS cuestionó a la facción del mismo partido en el Legislativo por estar "dispuestos a aliarse con la derecha" para conseguir prebendas y beneficios.



El pronunciamiento surge en medio del tratamiento de una norma que busca ser consensuada en la Comisión de Constitución y posteriormente remitirla, mediante informe, al pleno de la Cámara de Diputados en las próximas horas.



"Reiteramos que no es necesario aprobar ninguna Ley del Censo. La derrota política a la oligarquía cruceña, a sus grupos fascistas y logieros, debe ser clara", se lee en parte del pronunciamiento.



El MAS consideró que detrás de la medida de presión, que ya lleva 34 días, solo se busca debilitar políticamente al Gobierno para "generar una crisis nacional, forzar la renuncia del Hno. Lucho y avanzar hacia sus objetivos finales, "federalismo" y separatismo".



"Que su "paro indefinido" agonice y muera sin que hayan conseguido nada", añade.



En el documento, firmado por el vicepresidente del partido Gerardo García y otros dirigentes se volvió a tildar de "traidores" e "infiltrados" a la facción del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Ejecutivo.



Y les pidió no salvar "políticamente a los fascistas y logieros de la oligarquía cruceña".



La Dirección Nacional del MAS expresó su repudia y condena las actitudes del Comité Cívico pro Santa Cruz, del Gobernador cruceño, Fernando Camacho, de las autoridades de la Universidad Aut´noma Gabriel René Moreno (Uagrm).



Demandó además al Gobierno asumir "con responsabilidad" la situación política actual, y que tome "todas las medidas necesarias para hacer justicia y castigar a los autores materiales e intelectuales de todos los hechos delictivos y vandálicos cometidos durante el "paro indefinido" contra el pueblo cruceño".