Morales pide que detengan y procesen a Camacho por "crímenes contra ciudadanos indefensos de Santa Cruz"

El jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió este viernes a los ministerios de gobierno y justicia que "detengan y procesen" al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por "delitos en fragancia" en referencia al paro cívico en el departamento cruceño.



"Los crímenes del golpista confeso Luis Fernando Camacho contra ciudadanos indefensos de Santa Cruz por el "delito" de querer trabajar no deben quedar en la impunidad. Exigimos a los ministerios de Gobierno y Justicia que lo detengan y procesen por cometer delitos en flagrancia", señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.



Además señaló que de no ser así se comprobariá un presunto "acuerdo" entre el Gobierno Nacional y Camacho, para que el censo se realice en 2024.



"Si Camacho no es juzgado por las muertes, saqueos, atentados contra la vida, DD.HH y graves daños y perjuicios contra la economía del pueblo, se comprobará una vez más que tiene un acuerdo político con el gobierno que presiona al Legislativo para premiarlo con la ley del censo", escribió.



Hasta ahora, se han presentado al menos tres denuncias contra Camacho, el presidente cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo; y el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar. Dos ya fueron admitidas.



Además, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) decidió demandar a los tres líderes cruceños por la quema de la sede campesina en la ciudad de Santa Cruz, el 11 de noviembre. Ese mismo día también fue quemado la sede de la Central Obrera Regional.