Interpol asegura que no existe notificación de sello azul contra Luis Revilla

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) Bolivia, informó que hasta la fecha la Policía no recibió ningún pedido para activar la notificación de sello azul contra el exalcalde de La Paz Luis Revilla, que se declaró en la clandestinidad.



"Hasta el momento no nos ha llegado nada. En los últimos días no tenemos ninguna solicitud de notificación para que nosotros lo enviemos a Lyon - Francia y al mismo tiempo puedan subirlo a la interpol", informó el director de la Interpol Bolivia, Douglas Uzquiano.



El pasado 15 de noviembre, el fiscal Tomas Choque señaló que estaban a la espara del desarrollo de la audiencia de medidas cautelares contra la exautoridad para solicitar que se active el sello azul en la Interpol para dar con su paradero.



A la vez, Uzquiano indicó que la intención es extraditar al exalcalde y, por tanto, se están realizando tareas de coordinación entre las autoridades de Brasil y la cancillería de Bolivia para ejecutar su retorno al país.



"A través de la Cancillería boliviana se coordina con la Cancillería de Brasil para que dé el visto bueno, a través de los sistemas de justicia, para localizar a esta persona y sea extraditada a Bolivia", precisó.



La autoridad policial explicó que una vez que el Estado brasileño responda, la Cancillería boliviana iniciará los respectivos trámites consulares para proceder con la extradición del exalcalde.



El dirigente y simpatizante del Movimiento al Socialismo (MAS) Jesús Vera, anteriormente, aseguró que Revilla se encuentra en Brasil y en esa oportunidad pidió que se active el proceso de extradición para que responda en Bolivia por la supuesta compra irregular de los buses PumaKatari.



En octubre, el Ministerio Público emitió una imputación formal contra Revilla por los delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por el presunto sobreprecio de Bs 26,7 millones en la compra de 61 buses PumaKatari en 2012 y 2013.



En este caso están encarcelados el exfuncionario municipal Jorge A.O.M., encargado de designar a la comisión de adjudicación de la flota de motorizados y Ernesto F., representante de la empresa Fabros Motors.