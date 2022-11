Oposición en el Senado exige atender la ley del Censo con prontitud

Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos solicitaron, por separado, a través de cartas al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, tratar la ley del Censo con prontitud, que se aplique la moción de dispensación de trámite y el voto de urgencia.



"Al amparo del artículo 107 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, me permito presentar propuesta de dispensación de trámite y voto de urgencia para el tratamiento del Proyecto de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero Electoral", dice la carta que envió la senadora de Creemos, Centa Rek.



Si colega, Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana pidió al presidente de la Cámara Alta interponga todas las acciones necesarias para garantizar el tratamiento de la norma de manera urgente e inmediata.



"Interponga todas las acciones necesarias para garantizar su tratamiento de manera urgente e inmediata, con la finalidad de otorgar seguridad jurídica al país, pero, sobre todo, pacificar los enfrentamientos y protestas que están aconteciendo", dice la nota enviada el jueves 24 del mes en curso.



La madruga de este sábado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Censo y anunció que se remitirá a Senadores para su respectiva revisión. La norma fue tratada en esa instancia durante la semana.



Al respecto, el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Felix Ajpi indicó a la ANF que están a la espera de que la norma sea remitida a la Cámara Alta y se convoque a una sesión del pleno para enviarla a la comisión respectiva para su tratamiento.



"Yo veía innecesaria la aprobación de la norma, pero ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. De acuerdo a reglamento vamos a debatir en esa instancia y veremos si es o no viable", expresó el parlamentario.



En caso de que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución del Senado, se seguirá el mismo procedimiento que en la cámara de origen para que se apruebe y se elabore un informe que pase al pleno de esa instancia legislativa.



Sin embargo, su colega Leonardo Loza anticipó que el proyecto sería rechazado y devuelto a Diputados. El ala "evista" en el Senado tiene mayor presencia por lo que aún no se sabe cuál será la posición final del MAS.