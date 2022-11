Santa Cruz cumple 36 días de paro; el Comité del Censo se reúne hoy

El departamento de Santa Cruz cumple este sábado 36 días de paro indefinido en demanda de la realización del Censo Nacional en 2023 y luego con el respaldo de una ley con una situación marcada por la tensión en los puntos de bloqueo, principalmente las rotondas.

La medida que comenzó el pasado 22 de octubre de 2022 como mandato de un cabildo se ha mantenido hasta ahora de manera sacrificada para la población que vive del día a día. Sin embargo, en muchos sitios se mantiene la convicción de seguir con la demanda.

Ayer, en el día 35 del paro cívico indefinido, un camión arrolló a tres personas en un punto de bloqueo en Mineros, cerca del municipio de Montero. Imágenes que circulan en las redes sociales muestran cómo un motorizado arrolla el punto de bloqueo, mientras los bloqueadores quedan esparcidos gritando de dolor en la carretera junto a mesas, sillas y toldos. El chofer fue arrestado por la Policía.

Sin embargo, el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo se reúne esta jornada, a convocatoria del cívico Rómulo Calvo, para evaluar las próximas acciones luego de aprobada la Ley del censo en la Cámara de Diputados. Se espera que decidan si el paro indefinido continúa o no en Santa Cruz, reportó El Deber.

"Esta es una opinión muy particular, deberíamos declarar un cuarto intermedio, pero con una alerta permanente y fiscalizando lo que pueda pasar en el Senado. Pero esa no es una decisión que pasa por mi persona, yo voy a transmitir ese pedido al Comité Cívico, después de haber recibido varias llamadas con ese pedido (levantar el paro). Ayer debíamos reunirnos, pero no había qué evaluar (a la espera de lo que sucedería en la Cámara Baja) y hubo una descoordinación en la mañana, pero el presidente del Comité Cívico está convocando hoy a una reunión", informó el rector Vicente Cuéllar en El Deber Radio.