Vicerrector sobre suspensión del paro: “No pueden rifar la lucha de un pueblo entre dos o tres personas”

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas acusó al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y al rector de la universidad cruceña, Vicente Cuellar, de haber entrado en el juego del masismo al haber levantado el paro cívico en Santa Cruz, luego de 36 días.

“No pueden rifar la lucha de un pueblo entre dos o tres personas (refiriéndose a Calvo y Cuellar), es necesario que las personas que han decidido este cuarto intermedio que den la cara, mínimamente tienen que hacer una reunión para que nos expliquen porque se ha tomado esa decisión, porque solamente nos hemos enterado por la prensa, a título de que se han atribuido la representación de todo un pueblo”, indicó Vargas.

El vicerrector agregó que la decisión fue una sorpresa para el pueblo y que los representantes del Comité Interinstitucional deben dar la cara y convocar a un cabildo para explicar sus determinaciones.

“Estamos en una situación que no es correcta para el pueblo, dejen hacer un cabildo para explicar al pueblo, hay que ser valiente para explicar las cosas. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, pero si yo me siento presionado, si yo voy a afectar a una institución o a una lucha yo me voy. Es triste, porque están dejando a todo un pueblo, un pueblo que ha sufrido, que ha luchado y que todos ellos esperan que todas estas personas que nunca han estado en una rotonda, que vayan y les expliquen lo que han negociado”, agregó.

Autoconvocados

Grupos que no aceptan el cuarto intermedio y el levantamiento del paro y dijeron que los dirigente del Comité Interinstitucional se “regalaron” al Movimiento Al Socialismo (MAS), según reportó la Red Gigavisión.

“No estamos de acuerdo que hayan negociado nuestra lucha, lastimosamente una persona que ha estado 36 días bajo aire acondicionado nos ha negociado. No podemos decir que se vendió, se regaló al MAS, entonces el pueblo que lucho en las calles está presente, porque no está de acuerdo con esa determinación (...) lo que se dijo en el cabildo es que esto no se tenía que levantar, entonces debió de ser un cabildo el que determine qué medidas se van a tomar en adelante para que aprueben la ley”, explicó el dirigente de una rotonda

Los vecinos convocaron a sus pares en las rotondas a una asamblea a las 17:00 en el Cristo para determinar nuevas medidas.

“Estamos convocando a los vecinos a una asamblea a las 17:00 en el Cristo para decidir qué medidas tomar. nos sentimos sumamente traicionados, nosotros fuimos al cabildo a escuchar que medidas se iban a tomar para que este gobierno sepa que nosotros estamos firmes en la lucha. Nosotros vamos a continuar con la lucha, no vamos a levantar el paro, si se tiene que levantar el paro tiene que ser en un cabildo donde se convoque al pueblo y el pueblo vea que camino tomar”, dijo el dirigente.