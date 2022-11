Evo acusa a Choquehuanca de usar dirigentes y dividir organizaciones

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, se estrelló este domingo contra el vicepresidente David Choquehuanca, a quién acusó de utilizar a varios dirigentes y dividir organizaciones sociales. Advirtió que esos dirigentes son expulsados por las bases.



"Acá mismo estaba un compañero renovador le dije: estás equivocado, me dijo: no quiero hablar contigo, vamos a hablar para que no se equivoque. Usted sabe que David Choquehuanca usa a algunos dirigentes y en algunas regiones, en algunos departamentos sus dirigentes usados están siendo expulsados, suspendidos en sus bases. Está perjudicando el dirigente que usa David Choquehuanca para dividir organizaciones, y eso pasa acá en el trópico de Cochabamba", aseveró Morales en su programa dominical en Kawsachun Coca.



Desde octubre el bloque radical del instrumento político atacó constantemente al vicepresidente, hecho que se agudizó desde la conformación de la directiva en la cámara de diputados. En esa oportunidad, Gualberto Arispe lo acusó de dividir al MAS en la Asamblea Legislativa, imponiendo jefaturas y a Jerges Mercado como titular de esa instancia parlamentaria.



Incluso, a mediados de ese mes, Morales aseguró que la Vicepresidencia delegó a Jorge Tuto Quiroga a un foro nativo americano en México. Sin embargo, desde esa instancia negaron esas aseveraciones y aclararon que se trataba de un académico de nombre homónimo.



En pasados días, el diputado Héctor Arce, cercano al líder cocalero, afirmó hace varios meses atŕawm que Choquehuanca condicionó a un grupo de jóvenes en el municipio de Tiquipaya, en Cochabamba, a enterrar y destruir a Evo Morales para asumir algún alto cargo en el Órgano Ejecutivo.



"¿Saben qué dijo David Choquehuanca en el mes de marzo, abril, a unos 25 jóvenes en una reunión en Tiquipaya? Dijo: Ustedes jóvenes nunca van a ser ministros, ministras, directores, directoras si no destruimos a Evo Morales, si no enterramos a Evo Morales. Eso dijo David Choquehuanca y él representa a los renovadores", declaró Arce.



En ese contexto, el exmandatario también cuestionó el rol de algunos integrantes del Ejecutivo. En este caso responsabilizó a los ministros de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Eduardo Del Castillo y de Obras Públicas, Édgar Montaño de derechizar el gobierno de Luis Arce.



Por otra parte, insistió que el bloque renovador del MAS y los volvió a llamar "traidores" por aprobar la Ley del censo en la Cámara de Diputados junto a las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.



"No se puede entender cómo algún sector, un grupo de nuestros asambleístas están juntos con la derecha. Esto es una muestra de que vuelve la democracia pactada, es una megacoalición. Me comentan que en la cámara de diputados ya no tocan los masistas, sino los de la derecha", añadió.