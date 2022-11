Gobierno cuestiona a cívicos cruceños y advierte que buscaron reposicionamiento político

Ante la suspensión del paro indefinido en Santa Cruz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó a los cívicos de esa región que durante el paro no realizaron ningún sacrificio, mientras se dejaba sin trabajo a los sectores sociales. Además, los acusó de realizar una campaña política para reposicionar su imagen que está en decadencia.



"Nosotros lo hemos dicho desde el inicio del conflicto, tenían una intención política a partir de levantar la bandera del censo, que queda claro, la estaban pretendiendo usar como una bandera política para reposicionar sus liderazgos en decadencia a nivel político", afirmó la autoridad en contacto con los medios.



Según las estimaciones del Ministerio de Economía, las pérdidas económicas que se generaron durante el tiempo de conflicto superan los $us 1.000 millones. A la vez, se registraron cuatro muertos en enfrentamientos entre quienes acataron la medida de presión y los bloqueadores.



En ese sentido, la autoridad aseguró que los miembros del Comité Interinstitucional "no han perdido ni un peso", incluso dijo que recibirán sus salarios sin ninguna disminución, a diferencia de otras personas en Santa Cruz, que "han padecido hambre y no han podido circular libremente".



"¿Qué sacrifico han hecho durante todos estos días de paro quienes empujaron a este denominado paro? ¿Qué sacrifico? No han perdido un peso, muchos de ellos van a recibir su salario sin ningún tipo de disminución y además lo dicen de manera abierta, sin ningún tipo de vergüenza", insistió.



Anteriormente, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, advirtió que algunas personas aprovecharon el paro y, debido a la cantidad de gente que estaba en las calles, no pudieron controlar a los vecinos que estaban en los puntos de bloqueo.



Por otra parte, Prada dijo que todo este conflicto se hubiera evitado si los cívicos aceptaban la propuesta que presentó el Gobierno en la primera reunión del 22 de octubre, y durante la reunión de la mesa técnica en Beni.