Senado aprueba en grande el proyecto de ley del censo tras cuatro horas de debate

Cerca de las 13.00 de este martes, la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el proyecto de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financieros y Electoral luego de 4 horas de debate.

"Queda aprobado el proyecto de ley en su estación en grande", decretó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrónico Rodríguez, luego de contarse 22 votos a favor de la aprobación en grande.

La norma, que tiene un artículo con dos parágrafos, pasó a su consideración en detalle.

El presidente de la Cámara de Senadores resaltó, antes de la votación, que no existe instrucción del presidente Luis Arce o del expresidente Evo Morales para aprobar o rechazar el proyecto de ley y pidió dejar las acusaciones entre los miembros de su propio partido.

"Aquí no hay instrucción absolutamente de nadie, no hay instrucción de nuestro presidente Lucho, que diga aprueben, o de nuestro hermano Evo, que diga que no aprueben. Es una postura muy particular de cada colega del Movimiento Al Socialismo y hay que respetar", enfatizó Rodríguez.

En el debate, varios senadores del MAS se acusaron de traición por haber aceptado el proyecto de ley.