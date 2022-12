Mercado niega que el MAS pactó con la oposición para la aprobación de la Ley del Censo

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, negó este miércoles que existiera algún pacto o acuerdo político entre representantes del Movimiento al Socialismo y la oposción para lograr la aprobación de la Ley del Censo de Población y Vivienda en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.



“La ley ha sido aprobada esencialmente con gente del MAS. Nosotros tenemos 75 parlamentarios en la Cámara Baja y de esos más de 50 votaron por la ley”, declaró Mercado en conferencia de prensa.



Asimismo, afirmó que los que no votaron por la aprobación de la ley son los que deseaban concluir con el conflicto en Santa Cruz, frente a los que no votaron por esta ley que "son los que les gusta seguir conflictuando y que el país no crezca".



“No hubo ningún pacto político, no vamos a renunciar jamás a nuestros principios del MAS y estamos felices porque la gente ya está trabajando y ya está transportándose libremente; y esa ley resolvió el problema”, dijo.



También explicó que en la aprobación de la norma "no hubo intereses personales ni políticos, todo se hizo pensando en las mayorías que estaban siendo capturadas, rehenes, porque no podían salir a buscar el pan de cada día. Lo hicimos pensando en el gremial, transportistas, productor mediano y pequeño".



El pasado sábado en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle la Ley del censo, que establece su realización para el año 2024, pero que los resultados serán entregados hasta septiembre de la misma gestión. Ante esta normativa, en cuestión de horas, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, levantó el paro indefinido cuando cumplía 36 días.



Tras la aprobación de la norma, el jefe nacional del MAS, Evo Morales, afirmó que quienes apoyaron la aprobación de la norma son "traidores" de esa bancada y hasta los acusó de haber pactado con los líderes de la oposición, Fernando Camacho (Creemos) y Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana). Además, Morales agradeció a los legisladores que se opusieron a la norma.



"Nos están llamando traidores por haber pacificado el departamento, por haber contribuido a que vuelva la normalidad. Lo que hemos hecho, reitero, es pensar en las grandes mayorías y jamás vamos a renunciar a nuestros principios como buenos masistas que somos, como buenos revolucionarios", dijo al respecto Mercado.

Según información oficial del legislativo, la Ley sancionada se basa en el Decreto Supremo 4824 emitido por el presidente del Estado, Luis Arce, que establece que el censo se realizará el 23 de marzo del 2024.



Cuenta con un artículo único que establece que el Órgano Ejecutivo efectuará una nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre del 2024 a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo del mismo año.



Asimismo, señala que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales del Censo para que el Órgano Electoral elabore un Proyecto de Ley para redistribución de escaños que se aplicarían en las próximas elecciones generales.



La normativa aprobada fue presentada por la jefa de la Bancada del Movimiento Al Socialismo de Santa Cruz, Deisy Choque.