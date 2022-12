Vicepresidente del MAS acusa a "arcistas" de alta traición y cree que ya son librepensantes

El vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS) Gerardo García acusó este miércoles a los denominados "renovadores" y "arcistas" de cometer alta traición "por pactar" con la derecha la aprobación de la Ley del Censo que, en su criterio, ya pasaron a ser librepensantes al desligarse del campo orgánico.



"Al desobedecer políticamente, al no tener la disciplina que siempre hemos tenido como dirección nacional del MAS-IPSP (...), en este caso se están desmarcando, es una indisciplina, pienso que ya son librepensantes porque están pactando con la derecha", declaró García a la ANF.



El dirigente del partido insistió que detrás de los denominados renovadores está el vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, pero aún no está seguro de que el jefe de Estado, Luis Arce, esté en el camino. Dijo que la promulgación del proyecto de ley podría ser una señal. En su criterio, Arce debería devolver la Ley a la asamblea legislativa.



Añadió que ese grupo de masistas, incluidos los ministros de Estado y legisladores que "pactaron" con la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional, se emborracharon de poder y por eso comenten ese tipo acciones que no concuerdan con la vida orgánica.



La ley para garantizar la aplicación de los resultados del censo en la parte económica y electoral amplió la división del MAS en el Legislativo, hasta el punto de que el líder del Instrumento Político, Evo Morales, tildó de "arcistas" a los también denominados renovadores.



"La promulgación de la ley del censo confirmará el pacto de impunidad entre el Gobierno y los golpistas Camacho, Tuto Quiroga y Mesa. Los arcistas, como los miristas hace 33 años, cruzaron ríos de sangre y se aliaron a los que masacraron a nuestros hermanos en Sacaba y Senkata", publicó Morales en su cuenta de Twitter.



Gerardo García complementó que la acción de los renovadores no se quedará solamente en advertencias, indicó que como dirección nacional del partido bajarán a las bases a informar sobre la "alta traición" de los parlamentarios para que emitan resoluciones y sean sancionados.



"Aquí de lo que se trata es de una alta traición al Instrumento Político y a quienes han confiado para que sean autoridades, tanto para que sean senadores como diputados (...), esperemos que desde las bases se pueda corregir y pueda haber sanciones, nosotros también analizaremos en un ampliado nacional-político donde veremos las medidas a determinar", advirtió García.



El dirigente les recordó a los diputados y senadores que votaron por una ley del censo que fueron elegidos de forma orgánica y al desobedecer ese mandato deben ser disciplinados de acuerdo al Estatuto Orgánico.



El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, negó algún tipo de pacto con la derecha para aprobar el Proyecto de Ley del Censo y subrayó que la iniciativa legislativa fue tratada pensando en las necesidades de las mayorías de la población.



"Que quede claro, no hubo ningún pacto político, no vamos a renunciar jamás a nuestros principios del MAS y por supuesto, estamos felices porque la gente ya está trabajando", declaró Mercado.