Avasallamientos de interculturales en Pando y Santa Cruz dejan un muerto y siete secuestrados

La noche pasada se registró la muerte de una persona y seis heridos de gravedad en la localidad de San Miguel, Pando, porque un grupo de avasalladores armados emboscaron a la propietaria del lugar. Otro hecho similar se registró en la provincia Guarayos, Santa Cruz, personas armadas ingresaron al predio Las Parabas y secuestraron a siete personas.

Ayer en la noche, aproximadamente a las 20.00, un grupo de dirigentes de la Central Campesina Sena San Lorenzo ingresó armado a los predios de Janeth Vargas, quien cuenta con la titulación de 500 hectáreas y certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para tomar posesión de las tierras.

Los avasalladores dispararon contra los trabajadores de la propietaria hasta la medianoche, hecho que obligó a los propietarios a escapar bosque adentro. Producto de los disparos se registró un fallecido y seis heridos de gravedad; el cadáver se encuentra en el hospital del municipio pandino del Sena.

La policía del municipio del Sena, que es el más cercano, no pudo llegar hasta el lugar y se desconoce si existe algún detenido por el delito.

En Santa Cruz, el productor ganadero Rudiger Trepp denunció que en la pasada jornada un grupo de interculturales armados de 200 personas sembró terror en el predio Las Parabas, ubicado a 75 kilómetros de Ascensión de Guarayos.

"Ellos han decido ingresar a la zona de Guarayos y tomarla como un Polo nuevo de desarrollo los llamados interculturales y hoy, cuando nos encontrábamos deshaciendo unos cordones viejos y reponiendo los alambres que ellos destruyeron con gente del lugar, ingresaron más 200 persona y quemaron todo el campamento", denunció Trepp en instalaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) junto al presidente de esa institución.

El propietario dijo que en el campamento tenían tres galpones, batería del baño, cocina, tractor, maquinaria y todo fue quemado.

"Lo más grave es que secuestraron a siete personas, se los llevaron al monte; los han golpeado, chicoteado. No tenemos información sobre que ellos puedan estar a salvo, no podemos ingresar a la zona, aquí no hay quién nos ayude, estamos desamparados", lamentó Trepp.