Camacho ve que discurso de Arce anuncia oleada represiva; Calvo advierte odio y racismo

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, criticaron el discurso del presidente Luis Arce cuando promulgó la Ley del Censo. El primero dijo que es el anuncio de una oleada represiva contra dirigentes, el segundo, que fue un "discurso de odio y racismo".



Cerca de las 07:30 de este viernes, Arce emitió un mensaje de poco más de media hora antes de promulgar la Ley del Censo. Cuestionó el paro de 36 días de promovió Santa Cruz para exigir que el empadronamiento censal sea en 2023 y también a sus dirigentes, de quienes dijo que tenían intereses desestabilizadores y golpistas.



"Luis Arce dio un mensaje que, en realidad, es una línea de acción represiva contra Santa Cruz. Acusó al pueblo cruceño y a sus autoridades de muchos crímenes y que, por mucho gusto, generamos un paro. No dijo que el paro fue para defender el censo que su Gobierno no quería hacer", declaró Camacho.



Lamentó que en el paro un ministro y el Gobierno hayan creado grupos de choque para cercar la ciudad de Santa Cruz y hayan intentado dejar sin combustible, medicamentos ni alimentos a sus habitantes.



"El discurso del Presidente pretende imponer un relato sobre una supuesta voluntad violenta de los cruceños para justificar nuevas operaciones contra Santa Cruz... anuncia una nueva oleada represiva contra Santa Cruz, principalmente contra sus dirigentes", sostuvo el gobernador cruceño.



Por su laco, Calvo destacó que Arce haya promulgado la Ley del Censo, debido a que da certidumbre al departamento cruceño sobre la realización del censo.



No obstante, lamentó "el discurso de odio de racismo dado por el Presidente de los bolivianos, donde no nos ha bajado de delincuentes y racistas. Creo que el Presidente debe ponerse en posición de todos los bolivianos, no justamente seguir fomentando el odio que lo hizo su excompañero político Evo Morales, sino que debe sentirse satisfecho que ha escuchado al pueblo boliviano".



El líder cívico cruceño indicó que el mensaje de Arce es de persecución y de amenaza al pueblo cruceño que, durante el paro, exigió que el censo se realice.