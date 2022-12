Tras lluvia de críticas, Vocero afirma que el presidente no se guía por las redes sociales para gobernar

Después de que el presidente Luis Arce promulgara de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda, la mañana de este viernes, surgieron varias críticas en contra de la medida y el discurso del mandatario, ante esto el vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que no son las redes sociales las que van a guiar el accionar de un gobierno.



"No son no son las redes sociales, los tweets, los mensajes que por ahí circulan los que van a guiar el accionar de un gobierno, son las responsabilidades que uno entiende que le corresponden y las urgencias que dé y también comprende están en un determinado marco y contexto o coyuntura política", afirmó Richter.



Richter también recordó que frente al conflicto por el censo "existía una necesidad" de poder darle una tranquilidad a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por el tiempo que llevaba en un paro indefinido, promovido por el Comité Interinstitucional.



Críticas



Arce en su discurso de promulgación de la norma reveló que desde su partido (MAS) esperan que su gestión fracase con el objetivo de acortar el mandato presidencial.



“Para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas”



Ante esto el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, expresó en sus redes sociales: "lamentamos que los asesores de imagen de nuestro hermano presidente, Lucho, están desactualizados. Promulgó la Ley del censo cuando el pueblo boliviano esperaba un mensaje acerca de las aguas del Silala. Regalo anticipado de Navidad para Tuto Quiroga, Camacho y Mesa".



Asimismo, Morales cuestionó la promulgación de la norma y lo calificó como un "error histórico" por ser supuestamente "innecesario" para el Decreto Supremo 4824 del Censo de Población y Vivienda para el 23 de marzo de 2024.



Por otro lado, Arce en su discurso acusó a la dirigencia cruceña expresada en el Comité pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional de buscar desestabilizar su Gobierno, de truncar el diálogo y los acuerdos en el marco del conflicto por el empadronamiento.



Al respecto, el expresidente y opositor Jorge Tuto Quiroga; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente cívico, Rómulo Calvo, a través de redes sociales criticaron al presidente del Estado, Luis Arce, por su discurso de odio contra Santa Cruz. Y advirtieron que se prepara una nueva represión contra la dirigencia que lideró el paro indefinido.