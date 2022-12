Manfred dice que "estamos de tumbo en tumbo" en temas internacionales

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, lamentó que el país se maneje de "tumbo en tumbo" en temas internacionales y la consecuencia directa es el fallo adverso por una salida al Océano Pacífico y la reciente pérdida de soberanía sobre las aguas del Silala que el gobierno boliviano admitió ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que es un río internacional y no manantial.

Sostuvo que el país perdió el Silala por la soberbia de Evo Morales porque cuando hubo una negociación y Chile ofrecía pagar 6 millones de dólares al año, el expresidente prefirió llevar el caso a un juicio ante La Haya.

"Resultado que ya no solamente es la salida al mar (que se ha perdido) sino también el Silala. Estamos de tumbo en tumbo por no preparar profesionalmente cualquier tipo de demanda o pensar primero si nos conviene o no. Ahora digan lo que digan o traten de dorar la píldora, se ha perdido y han dicho que el Silala son aguas internacionales", declaró según despacho de radio Kancha Parlapsa de la red Erbol.

Sostuvo que ahora la imagen que lanza el país hacia el contexto internacional es de improvisación y es lamentable que términos internacionales no se planifique y eso dio lugar a que el presidente de Chile, Gabriel Boric salga a festejar el resultado obtenido ante la Corte de Justicia.

Reyes Villa dijo que la demanda impulsada por Evo Morales fue totalmente irresponsable y llevada por un protagonismo, creyendo que íbamos a recuperar el mar y que el Silala sería cien por ciento boliviano.

Las críticas del líder político se suman a muchos cuestionamientos que responsabilizan a Evo Morales por la pérdida de ambos juicios internacionales y otros sugieren llevarlo a un juicio por traición a la patria al haber despojado el derecho boliviano de reclamar por una salida al Océano Pacífico y por haber perdido soberanía sobre las aguas del Silala.