Chile buscará profundizar las relaciones con Bolivia luego del fallo de la CIJ por el Silala

El Gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, buscará profundizar las relaciones con Bolivia luego de haberse conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Silala, informó la canciller del vecino país, Antonia Urrejola.



La diplomática chilena, junto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y Agente, Ximena Fuentes; entre otras, autoridades se reunieron este lunes con el mandatario en el Palacio de La Moneda para entregarle el fallo del tribunal internacional.



Concluida la visita, Urrejoja insistió en el interés que tiene Chile en retomar la hoja de ruta con Bolivia, vinculado a una serie de áreas bilaterales, según una publicación de la Cancillería del vecino país.



"Al Presidente, como ha dicho desde el inicio de su mandato, lo que le interesa es que podamos profundizar las relaciones con Bolivia a través de una agenda positiva y, en eso vamos a trabajar después de esta conferencia con la Subsecretaria y el equipo de la Cancillería", sostuvo la jefa de la diplomacia chilena.



Durante la lectura del fallo, del 1 de diciembre, la CIJ declaró que "no hay duda" que el Silala es un curso de agua internacional, y que, por tanto, tanto Bolivia como Chile tienen el derecho a su uso equitativo y razonable de las aguas.



La agente Ximena Fuentes, por su lado, recordó al diario Emol que la posición original de Bolivia, fue que el Silala no era internacional, sin embargo los jueces de la CIJ revelaron que ahora ambos países acordaron se cambió esa denominación.



"Eso fue cambiando para llegar a que las partes, como toma nota la Corte en el fallo, están de acuerdo. Dicen que el Silala es un río internacional, que cruza naturalmente de Bolivia hacia Chile, que ambos Estados tienen derecho a su uso conforme a la regla de uso equitativo y razonable y que Chile no tiene nada que pagar por el uso que ha hecho de esas aguas", añadió.



El tribunal internacional afirmó además que Bolivia tiene el "derecho soberano" a mantener o desmantelar los canales artificiales en su territorio, y restablecer los humedales de acuerdo con el derecho internacional.



"Yo realmente creo que no hay espacio para señalar que mañana Bolivia podría decir que el rio no es internacional", añadió.



Para la administración del presidente boliviano Luis Arce el fallo de la CIJ fue "positivo" debido a que se rechazaron las pretensiones de Chile, además consideró que se ratificaron los derechos de Bolivia sobre las aguas del Silala y su soberanía.