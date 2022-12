Conade presenta denuncia penal contra el ministro de Minería y el director de la AJAM

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó una denuncia penal contra el ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio y el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Heriberto Ariñez, por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y usurpación de funciones.



La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de La Paz, este lunes, en contra de ambas autoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, nombramientos ilegales y usurpación de funciones.



El Conade sostiene que Ariñez "no cumple con la experiencia necesaria" para ocupar el cargo de Director Ejecutivo Nacional, es decir, que no cuenta con los seis años de experiencia en el sector o materia minera, que exige el artículo 43 de la Ley 535.



"Aspecto de gran relevancia y observación a la fecha, sin embargo, el énfasis de la presente denuncia también radica en la alarmante burla, violación y vulneración del artículo 46 de la ley que rige la materia (Ley N° 535)", señaló la organización.



Pero, además, el actual director ejecutivo de la AJAM estaría ejerciendo su cargo de manera ilegal, porque de acuerdo al artículo 46 de "incompatibilidades" de la ley minera, un director ejecutivo Nacional, Departamental o Regional tiene un periodo de funciones de cinco años, y puede ser nuevamente designado solo después de cinco años.



"El denunciado acepto el cargo de Director Ejecutivo Nacional sin tener la experiencia de seis y lo que es peor estando dentro de las incompatibilidades que señala la Ley, puesto que, de su primer periodo de funciones a la fecha, no han transcurrido ni siquiera tres años y el Sr. Ariñez acepto nuevamente el cargo haciendo caso omiso a lo que dicta la Ley", se lee en el documento del Conade.



Ariñez fue posesionado el pasado 14 de octubre de este año en reemplazo de Carmen López sobre quien pesaba dos denuncias que fueron admitidas en la Fiscalía.



En el portal web de la AJAM en la pestaña de la Máxima Autoridad Ejecutiva solo aparece la fotografía, el nombre y cardo del director, pero no su hoja de vida.